/पटना और बेगूसराय में आग का तांडव: मरीन ड्राइव पर खड़ी कार बनी आग का गोला, NH-31 पर धू-धू कर जला ट्रक

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राजधानी पटना और बेगूसराय से ट्रक और कार जलने की खबरें सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, पटना के PMCH अस्पताल के सामने मरीन ड्राइव पर शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात है कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल कार में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान
बेगूसराय में NH-31 पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक ट्रक में अचानक आग लग गई. कुछ ही पलों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और वह सड़क के बीचों-बीच धू-धू कर जलने लगा. आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.
तेजी से फैली आग की लपटें
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों-बीच एक ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ है और उसके अगले हिस्से से जबरदस्त आग निकल रही है. यह घटना बेगूसराय टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में NH-31 पर पावर हाउस चौक के पास हुई. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक NH-31 पर पावर हाउस चौक के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई. ड्राइवर को हालात का ठीक से अंदाजा हो पाता, उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देखकर ड्राइवर किसी तरह ट्रक से बाहर कूदने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
ट्रक में आग लगने के बाद एनएच-31 पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था. घटना की सूचना के बाद नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई. फिलहाल, ट्रक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
पटना से प्रकाश कुमार सिन्हा और बेगूसराय से जितेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट