/पटना और बेगूसराय में आग का तांडव: मरीन ड्राइव पर खड़ी कार बनी आग का गोला, NH-31 पर धू-धू कर जला ट्रक

तेजी से फैली आग की लपटें

तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों-बीच एक ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ है और उसके अगले हिस्से से जबरदस्त आग निकल रही है. यह घटना बेगूसराय टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में NH-31 पर पावर हाउस चौक के पास हुई. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक NH-31 पर पावर हाउस चौक के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई. ड्राइवर को हालात का ठीक से अंदाजा हो पाता, उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देखकर ड्राइवर किसी तरह ट्रक से बाहर कूदने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.