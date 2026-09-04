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पटना और बेगूसराय में आग का तांडव: मरीन ड्राइव पर खड़ी कार बनी आग का गोला, NH-31 पर धू-धू कर जला ट्रक

पटना और बेगूसराय में आग का तांडव देखने को मिला है. एक ओर मरीन ड्राइव पर खड़ी कार आग का गोला बन गई, तो वहीं NH-31 पर धू-धू कर ट्रक जल गया. दोनों ही हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 04, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:58 AM IST
पटना और बेगूसराय में आग का तांडव: मरीन ड्राइव पर खड़ी कार बनी आग का गोला, NH-31 पर धू-धू कर जला ट्रक
Image Credit: पटना और बेगूसराय में आग का तांडव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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