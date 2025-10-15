Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962742
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार, गिरिराज सिंह पर लगाया साजिश का आरोप

Bihar Assembly Election 2025: बेगूसराय में नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 15, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

नामांकन दाखिल करने से पहले बागी बीजेपी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार
नामांकन दाखिल करने से पहले बागी बीजेपी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा नामांकन प्रक्रिया से पूर्व जिले की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बीजेपी के बागी नेता और जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव को पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी नावकोठी थाने के पुलिस ने नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा के समीप गिरफ्तार कर लिया. 

मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में हुई. बताया जाता है कि अमित कुमार देव के खिलाफ आठ वर्ष पूर्व परिहारा थाना क्षेत्र में अपने चाचा टुनटुन देव पर गोली चलाने के मामले में वारंट लंबित था. गिरफ्तारी के बाद अमित कुमार देव ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया. 

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर बीजेपी सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नगर विधायक कुंदन कुमार ने मेरे खिलाफ यह साजिश रची है.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार, अमित कुमार देव हाल के दिनों में बीजेपी से नाराज चल रहे थे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन की तैयारी में जुटे थे. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. स्थानीय स्तर पर समर्थकों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है. 

यह भी पढ़ें: तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव

वहीं, पुलिस सूत्रों ने कहा है कि गिरफ्तारी पुराने आपराधिक मामले में की गई है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

यह भी पढ़ें:'मैं नहीं, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें मना रहा हूं', खेसारी ने ला दिया नया ट्विस्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा विवाद सुलझा, अब NDA में सबकुछ ठीक: दिलीप जायसवाल
bihar chunav 2025
'NDA में यह कहना कि कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल गलत', मतभेद की खबरों पर बोले संजय झा
bihar chunav 2025
नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार
Bhojpuri news
'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!
bihar chunav 2025
'जनता ही मालिक', सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद
Bihar Political News
जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का तांडव, 1 की मौत: 1 घायल
Bhojpuri news
एक भोजपुरी स्टार को मिल चुका है विधायकी का टिकट, जानें और कौन-कौन लिस्ट में शामिल
bihar chunav 2025
NDA में फैले रायते को समेट नहीं पा रही BJP, एक को मना रही तो दूजा नाराज!
nitish kumar
नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, LJPR की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
Bihar Chuanv 2025
CM नीतीश को अपने सिपाहियों पर पूरा भरोसा! JDU की पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम