नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार, गिरिराज सिंह पर लगाया साजिश का आरोप

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा नामांकन प्रक्रिया से पूर्व जिले की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बीजेपी के बागी नेता और जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव को पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी नावकोठी थाने के पुलिस ने नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा के समीप गिरफ्तार कर लिया.

मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में हुई. बताया जाता है कि अमित कुमार देव के खिलाफ आठ वर्ष पूर्व परिहारा थाना क्षेत्र में अपने चाचा टुनटुन देव पर गोली चलाने के मामले में वारंट लंबित था. गिरफ्तारी के बाद अमित कुमार देव ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर बीजेपी सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नगर विधायक कुंदन कुमार ने मेरे खिलाफ यह साजिश रची है.

सूत्रों के अनुसार, अमित कुमार देव हाल के दिनों में बीजेपी से नाराज चल रहे थे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन की तैयारी में जुटे थे. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. स्थानीय स्तर पर समर्थकों ने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है.

वहीं, पुलिस सूत्रों ने कहा है कि गिरफ्तारी पुराने आपराधिक मामले में की गई है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

