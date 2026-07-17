/बेगूसराय के किसानों के लिए राहत भरी खबर: मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू, जगी उम्मीदें

प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान किया आकर्षित

इसे लेकर तेघड़ा विधायक रजनीश सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मधुरापुर के किसानों ने गंगा के पार स्थित अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने की गंभीर समस्या उनके सामने रखी थी. किसानों को खेती के लिए पहले नाव से गंगा पार करनी पड़ती है, फिर तीन से चार धाराओं को पार कर खेतों तक पहुंचना पड़ता है. इस दौरान कई बार नाव दुर्घटनाओं में फसल नदी में बह गई और जान-माल का भी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की खेती की लागत लगातार बढ़ती रही. विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने इस समस्या के समाधान का वादा किया था. इसके बाद विधानसभा में नियमों के तहत प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया. अब विभागीय सर्वे शुरू होने से पीपा पुल निर्माण की उम्मीद मजबूत हुई है.