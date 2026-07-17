/बेगूसराय के किसानों के लिए राहत भरी खबर: मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू, जगी उम्मीदें

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बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के मधुरापुर के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. सालों से गंगा पार अपनी खेती योग्य जमीन तक पहुंचने में परेशान किसानों की उम्मीद अब फिर से जगी है. मधुरापुर में प्रस्तावित पीपा पुल निर्माण को लेकर विभागीय सर्वे टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया, सर्वे के बाद इलाके के हजारों किसानों में खुशी का माहौल है. बता दें कि तेघड़ा विधानसभा के मधुरापुर में पीपा पुल निर्माण की दिशा में विभाग ने अहम पहल करते हुए सर्वे शुरू कर दिया है.
प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान किया आकर्षित
इसे लेकर तेघड़ा विधायक रजनीश सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मधुरापुर के किसानों ने गंगा के पार स्थित अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने की गंभीर समस्या उनके सामने रखी थी. किसानों को खेती के लिए पहले नाव से गंगा पार करनी पड़ती है, फिर तीन से चार धाराओं को पार कर खेतों तक पहुंचना पड़ता है. इस दौरान कई बार नाव दुर्घटनाओं में फसल नदी में बह गई और जान-माल का भी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की खेती की लागत लगातार बढ़ती रही. विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने इस समस्या के समाधान का वादा किया था. इसके बाद विधानसभा में नियमों के तहत प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया. अब विभागीय सर्वे शुरू होने से पीपा पुल निर्माण की उम्मीद मजबूत हुई है.
10 हजार किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
उन्होंने बताया कि पीपा पुल बनने से करीब 10 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही, करीब 22 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि तक पहुंच आसान हो जाएगी. इससे किसानों का समय बचेगा, परिवहन खर्च कम होगा और खेती करना पहले की तुलना में काफी सुगम हो जाएगा. फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने से किसानों में नई उम्मीद जगी है. अब सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई और पीपा पुल निर्माण की स्वीकृति पर टिकी हैं. अगर यह पुल बनता है तो मधुरापुर और आसपास के हजारों किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है.