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बेगूसराय के किसानों के लिए राहत भरी खबर: मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू, जगी उम्मीदें

Madhurapur Pipa Bridge: बेगूसराय के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू हो गया है. तेघड़ा विधायक रजनीश सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मधुरापुर के किसानों ने गंगा के पार स्थित अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने की गंभीर समस्या उनके सामने रखी थी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 17, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:26 PM IST
बेगूसराय के किसानों के लिए राहत भरी खबर: मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू, जगी उम्मीदें
Image Credit: बेगूसराय; मधुरापुर पीपा पुल निर्माण के लिए विभागीय सर्वे शुरू (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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