गंगा का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय के कई इलाको में बाढ़ का कहर, लोगों में दहशत
Begusarai Flood: बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सड़को पर कमर भर पानी लग गया है. घरों में भी पानी आ जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर पानी लग जाने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने पर मजबुर है. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:43 PM IST

Begusarai Flood: बेगूसराय में गंगा का जलस्तर चौथी बार बढ़ने से गांव की सड़कों पर कमर भर पानी लग गया है. वहीं घरों में भी पानी प्रवेश करने से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने लगा है. मुख्य सड़कों पर कमर भर पानी लगने से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है. लोग जान जोखिम में डालकर अपने गांव जा रहे हैं. दरअसल गंगा के जलस्तर में पिछले तीन दिनों से काफी बढ़ोतरी हो रही है. गंगा खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है.
 
गंगा किनारे बसे बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड ,शाम्हो प्रखंड और मटिहानी प्रखंड के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बलिया प्रखंड का शिवनगर गांव और हनुमान नगर गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. स्कूलों में दो से तीन फीट पानी लगा हुआ है. वहीं सड़कों पर भी कमर भर पानी लगा है जिससे लोग आ जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: बाढ़ बना काल! पानी में डूबने से एक मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

गंगा का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर तेज बहाव के साथ पानी बह रही है.उसमें बाइक सवार, पैदल तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं. बेगूसराय में सबसे खराब स्थिति बलिया के दियारा क्षेत्र और शाम्हो प्रखंड की है. शाम्हो प्रखंड के तीनों पंचायत के लोगों का सड़क मार्ग से बेगूसराय आने का एकमात्र साधन शाम्हो-सूर्यगढ़ा सड़क है. लेकिन इस सड़क पर पानी आ गया है.

बलिया प्रखंड के शिवनगर और मीरअलीपुर आदि गांवों में सिर्फ सड़कों पर ही पानी की धार नहीं चल रही है. बल्कि घर और स्कूल भी पानी में डूब गए हैं. जिसके कारण बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है. शिक्षक मजबूरी में किसी तरह से स्कूल जा रहे हैं. जलस्तर बढ़ने की स्थिति यही रही तो एक बार फिर साहेबपुर कमाल, बरौनी, तेघड़ा और बेगूसराय नगर निगम के इलाके भी प्रभावित हो जाएंगे. जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है. जलस्तर बढ़ने के कारण सबसे अधिक परेशानी पशुपालक, बीमार लोगों और बच्चों को हो रही है.

इनपुट: राजीव कुमार 

bihar floodBegusarai Flood

