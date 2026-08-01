/चंदवारा गोलीकांड: RJD विधायक ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कानून-व्यवस्था पर सम्राट सरकार को घेरा

बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदवारा गोलीकांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. मटिहानी से राजद विधायक नरेंद्र उर्फ बोगो सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और बिहार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. विधायक ने सरकार और पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ितों को सुरक्षा देने की मांग की. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बता दें कि बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव में पिछले दिनों जमीनी विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में चार लोग गोली लगने से घायल हो गए थे. सभी घायलों का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.