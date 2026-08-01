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चंदवारा गोलीकांड: RJD विधायक ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कानून-व्यवस्था पर सम्राट सरकार को घेरा

Begusarai News: चंदवारा गोलीकांड अब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है. एक ओर विपक्ष जहां सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगा रहा है. तो दूसरी ओर, पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच कब पूरी होती है और दोषियों पर कब कार्रवाई होती है?

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:39 AM IST
चंदवारा गोलीकांड: RJD विधायक ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कानून-व्यवस्था पर सम्राट सरकार को घेरा
Image Credit: चंदवारा गोलीकांड: RJD विधायक बोगो सिंह ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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