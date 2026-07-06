/रफ्तार का कहरः समस्तीपुर में ट्रक-टेंपो की भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत, बेगूसराय में ई-रिक्शा पलटने से एक की जान गई

बिहार के अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में 2 महिलाओं समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में बच्चे भी शामिल हैं. पहली घटना बेगूसराय से सामने आई. यहां एक ई-रिक्शा पलटने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार मासूम बच्चियों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के तारा चौक-नरहन मुख्य मार्ग स्थित फफौत महना बांध के पास की है. मृतक की पहचान फफौत पंचायत के मालपुर गांव वार्ड-14 निवासी स्वर्गीय रमेश दास के पुत्र रंजीत दास के रूप में हुई है. घायलों में गढ़पुरा निवासी सीमा देवी, उनकी आठ वर्षीय पुत्री मीनाक्षी कुमारी, चार वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी समेत अन्य बच्चियां शामिल हैं. हादसे के तुरंत बाद ई-रिक्शा चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला.