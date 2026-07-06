/रफ्तार का कहरः समस्तीपुर में ट्रक-टेंपो की भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत, बेगूसराय में ई-रिक्शा पलटने से एक की जान गई

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बिहार के अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में 2 महिलाओं समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में बच्चे भी शामिल हैं. पहली घटना बेगूसराय से सामने आई. यहां एक ई-रिक्शा पलटने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार मासूम बच्चियों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के तारा चौक-नरहन मुख्य मार्ग स्थित फफौत महना बांध के पास की है. मृतक की पहचान फफौत पंचायत के मालपुर गांव वार्ड-14 निवासी स्वर्गीय रमेश दास के पुत्र रंजीत दास के रूप में हुई है. घायलों में गढ़पुरा निवासी सीमा देवी, उनकी आठ वर्षीय पुत्री मीनाक्षी कुमारी, चार वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी समेत अन्य बच्चियां शामिल हैं. हादसे के तुरंत बाद ई-रिक्शा चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला.
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तारा चौक से नरहन जाने वाले मुख्य मार्ग पर फफौत महना बांध के पास एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावंदपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रंजीत दास को मृत घोषित कर दिया. वहीं, बच्चियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया. फरार ई-रिक्शा चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
दूसरी घटना समस्तीपुर के रोसड़ा से सामने आई. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टेंपो को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि सभी लोग सिमरिया घाट से गंगा स्नान करके दरभंगा लौट रहे थे. रोसड़ा-सिंघिया पथ पर भीरहा नेपाली चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
सभी घायलों को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने स्वर्गीय मोहंती पंडित की पत्नी सुमित्रा देवी (65) और भूपेंद्र पंडित की पत्नी संज्ञान देवी (35) को मृत घोषित कर दिया. घायलों में नविता देवी (40), रेखा देवी (25), बिंदा देवी (50), देवू देवी (50), प्रभा देवी (45), श्रवण कुमार पंडित (15), बिमल देवी (35), लाल दाय देवी (35), अर्जुन कुमार (7), साजन कुमार (8), संजीत कुमार (20) और टेम्पो चालक राजीव सिंह (53) शामिल हैं. सभी का इलाज रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही रोसड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया है.