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रफ्तार का कहरः समस्तीपुर में ट्रक-टेंपो की भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत, बेगूसराय में ई-रिक्शा पलटने से एक की जान गई

Bihar Road Accident: बेगूसराय के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के तारा चौक-नरहन मुख्य मार्ग स्थित फफौत महना बांध के पास एक ई-रिक्शा पलटने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार मासूम बच्चियों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक टेंपो को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हुए हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:26 AM IST
रफ्तार का कहरः समस्तीपुर में ट्रक-टेंपो की भिड़ंत में 2 महिलाओं की मौत, बेगूसराय में ई-रिक्शा पलटने से एक की जान गई
Image Credit: रफ्तार का कहरः 2 महिलाओं समेत तीन की मौत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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