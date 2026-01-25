Advertisement
Begusarai News: समस्तीपुर के युवक का बेगूसराय के निर्माणाधीन मकान में फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

Begusarai Crime News: बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के सोहिलवाड़ा गांव में शटरिंग मिस्त्री की लाश फंदे से लटकी हुई मिली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक समस्तीपुर का रहने वाला है और शटरिंग मिस्त्री का करता था.

Begusarai Crime News: बेगूसराय में सेंटिंग मिस्त्री की लाश फंदे से लटका हुआ पुलिस ने घर से बरामद किया है. वही सेंटिंग मिस्त्री की फंदे से लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है. बताया जा रहा है कि सेंटिंग मिस्त्री समस्तीपुर के रहने वाले है. घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के समस पंचायत-एक स्थित सोहिलवाड़ा गांव की है. मृतक व्यक्ति की पहचान समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगौली गांव के रहने वाले रामप्रताप दास का बेटे संजीत कुमार दास के रूप में हुई है. इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे जहां हत्या की बात कहने लगे. इस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी. 

जानकारी के अनुसार, मृतक संजीत कुमार दास घर बनाने में सेंटरिंग लगाने का काम करता था. सोहिलवाड़ा में अनिल साह का घर बन रहा है. जिसके मालिक कोलकाता में रहते हैं और यहां घर राजमिस्त्री की ओर से बनाया जा रहा था. जिसमें संजीत कुमार दास ने सेंटरिंग लगाया था. कल संजीत साइट पर जाने की बात कह कर घर से निकला. रात में घर नहीं लौटा और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था. आज जब खोजते हुए पिता और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तो निर्माणाधीन घर में ही उपरी मंजिल पर नारियल के रस्सी से संजीत की लाश की लटकी हुई थी. उसका पैर नीचे धरातल पर सटा हुआ था, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है. 

स्थानीय लोगों की सूचना पर मंसूरचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना के बाद वरीय पदाधिकारी को घटना की सूचना दी गई, तो तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. इसके बाद साक्ष्य जुटाने सहित सभी प्रक्रिया कर लाश को नीचे उतारा गया है. फिलहाल पुलिस की टीम सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार

Begusarai News

Begusarai News
समस्तीपुर के युवक का बेगूसराय के निर्माणाधीन मकान में फंदे से लटका मिला शव
