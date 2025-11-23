Bihar News: 'योगी स्टाइल' में काम करेंगे सम्राट! अपराधियों को सख्त संदेश, एनकाउंटर से हुई शुरुआत

Samrat Choudhary News: बिहार का गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन में हैं. वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए 'यूपी मॉडल' अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. सम्राट ने ने साफ शब्दों में कहा-अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है. जो लोग अपराध में लिप्त हैं, उन्हें बिहार छोड़ना होगा. डिप्टी सीएम ने पुलिस-प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ढिलाई अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनके सख्त तेवर का असर भी दिखाई देने लगा है और बिहार पुलिस ने बेगूसराय से इसकी शुरुआत की है. यहा पुलिस ने साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के शालीग्रामी गांव में एक नामी बदमाश का हॉफ एनकाउंटर करके लंगड़ा कर दिया.

घायल बदमाश की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी शिवव्रत राय के रूप में की गई है. यह पूरा ऑपरेशन साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्राम और मल्हीपुर के आसपास चलाया गया, जहां पुलिस को हथियार खरीद-फरोख्त की गुप्त सूचना मिली थी. पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के जवाबी कार्रवाई में घायल गिरोह के सदस्य को सदर अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. इस मुठभेड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कैश और कफ सिरप भी बरामद किया है.

इस एनकाउंटर पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित है. जंगल राज को समाप्त किया है, मैं यह जरूर कहूंगा कि बिहार में अब अपराधियों के लिए खैर नहीं है. अपराधियों को अब बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस फिर अपने तरीके से उनके साथ पेश आएगी. सम्राट ने कहा कि बिहार में सुशासन है. बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है. बिहार का सुशासन ने लगातार बिहार की अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है. अब उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा. माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान बिहार में भी यूपी मॉडल को लागू करना चाहता है. यही वजह है कि गृह विभाग को अपने पास रखा है.