/बेगूसराय में सनसनी: 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा

हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग

वहीं, इस घटना के बाद परिवार समेत पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया. परिवार और मौजूद लोगों ने शव के साथ अजीत पत्रकार रोड को जाम कर दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की. घटना की खबर मिलने पर फुलवरिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विजय कुमार साहनी पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार से जानकारी ली. मृतक की पहचान मो. दिलशाद (उम्र लगभग 15 साल) के तौर पर हुई है, जो मो. कौसर (उर्फ कारो) का बेटा था. परिवार फुलवरिया थाना और बरौनी नगर परिषद इलाके के गांधी नगर (शोकाहारा) के वार्ड 17 में रहता था. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.