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बेगूसराय में सनसनी: 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा

बेगूसराय में उस दौरान सनसनी फैल गई, जब 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस दौरान घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर भारी हंगामा किया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:15 AM IST
बेगूसराय में सनसनी: 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा
Image Credit: बेगूसराय में सनसनी: 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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