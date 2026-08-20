/बेगूसराय में सनसनी: 15 साल के नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा

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बेगूसराय में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं. अपराधियों ने एक नाबालिग युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस हत्या से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा किया. भीड़ ने पुलिस को भी रोका और जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. यह घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के अजीत पत्रकार रोड पर हुई. मिली जानकारी के अनुसार, अपराधियों के नाबालिग की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. साथ ही, मौके पर अफरा-तफरी का भी मच गई.
हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग
वहीं, इस घटना के बाद परिवार समेत पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया. परिवार और मौजूद लोगों ने शव के साथ अजीत पत्रकार रोड को जाम कर दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की. घटना की खबर मिलने पर फुलवरिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विजय कुमार साहनी पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार से जानकारी ली. मृतक की पहचान मो. दिलशाद (उम्र लगभग 15 साल) के तौर पर हुई है, जो मो. कौसर (उर्फ कारो) का बेटा था. परिवार फुलवरिया थाना और बरौनी नगर परिषद इलाके के गांधी नगर (शोकाहारा) के वार्ड 17 में रहता था. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस बीच, तेघड़ा के SDPO कृष्ण कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इसके बाद, पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और थाने ले गई. कई घंटों तक जाम लगा रहा. SDPO कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना के पीछे की वजह का पता लगाने और लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.