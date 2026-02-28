Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3125314
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में सनसनी: युवक की हत्या कर गड्ढे में फेंका शव, ऊपर रख दी उल्टी बाइक; जांच में जुटी पुलिस

Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. एक युवक की हत्या कर शव को गड्डे में डाल दिया और उसके उपर बाइक को रख दिया. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में सनसनी, युवक की हत्या कर गड्ढे में फेंका शव
बेगूसराय में सनसनी, युवक की हत्या कर गड्ढे में फेंका शव

Begusarai News: बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया. शव के ऊपर मोटरसाइकिल उल्टा चढ़ा देने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पासपुरा बहियार की बताई जा रही है. मृतक युवक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के बरौनी गांव निवासी मोहम्मद मासूम के रूप में हुई है.

गड्ढे में पड़ा मिला शव
परिजनों के अनुसार, मोहम्मद मासूम कल घर से किसी काम से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला. आज सुबह उनका शव पासपुरा बहियार स्थित एक गड्ढे में पड़ा मिला. परिजनों का आरोप है कि किसी ने उन्हें बुलाकर ले गया और निर्मम तरीके से हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की नीयत से गड्ढे में फेंक दिया.स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहां लाकर फेंका गया. शव के ऊपर मोटर साइकिल उल्टा खड़ा कर दिया गया था, जिससे मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में दहशत का माहौल
वहीं, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि पासपुरा बाजार क्षेत्र से शव बरामद हुआ है. प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इधर, युवक की मौत के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में सनसनी, युवक की हत्या कर गड्ढे में फेंका शव, ऊपर रख दी उल्टी बाइक
Bettiah news
Bettiah News: कुमारबाग के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची
Buxar News
बिहार में औद्योगिक क्रांति: बक्सर में कोका-कोला और JK सीमेंट फैक्ट्रियों का उद्घाटन
patna news
Patna News: करबिगहिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिव्यांग महिला की जलकर मौत
Nawada News
नवादा में शौच के लिए गई पीड़िता को चचेरे जीजा ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार
Jharkhand Nikay Chunav Result
Jharkhand Nikay Chunav Result Live: घाटशिला के चाकुलिया नगर पंचायत चुनाव में JMM समर्थित उम्मीदवार की जीत, काउंटिंग जारी
East Singhbhum
पूर्वी सिंहभूम में 46 साल का सूखा खत्म: JMM समर्थित नौशीन खान की ऐतिहासिक जीत
Rangotsav 2026
भोजपुरी स्टार अनुपमा यादव और गजल गायिका मृणालिनी ने रांची में बिखेरी फगुआ की बयार
bihar vidhan sabha budget session
बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न: विधानसभा परिसर में होली का उत्साह
Bihar Holi Special
होली पर घर जाना हुआ आसान! BSRTC की बसों में मिल रही है भारी सब्सिडी,जानें नया किराया