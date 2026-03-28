बेगूसराय में सनसनी, नासिक से छुट्टी लेकर घर लौटे युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

बेगूसराय जिले के तेयाय थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली गांव में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान शौकुनी ठाकुर के पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सत्यम ने अपने ही घर के एक कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. जैसे ही परिजनों ने सत्यम का शव फंदे से लटकता देखा, घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सत्यम कुमार महाराष्ट्र के नासिक में काम करता था. वह लंबे समय बाद शुक्रवार की शाम को ही छुट्टी लेकर अपने गांव पाली लौटा था. परिवार के लोग उसकी वापसी से खुश थे और घर में उत्साह का माहौल था. लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नासिक से खुश होकर लौटा सत्यम कुछ ही घंटों बाद ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा. घर पहुँचने के कुछ ही समय बाद उसने चुपके से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई.

सत्यम के परिजनों का कहना है कि घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था. सत्यम सामान्य व्यवहार कर रहा था, ऐसे में उसके द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम ने सबको सोच में डाल दिया है. घटना की सूचना मिलते ही तेयाय थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है.

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तेयाय थाना पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में अभी तक आत्महत्या के ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या नासिक में काम के दौरान सत्यम किसी मानसिक तनाव में था या फिर कोई अन्य निजी वजह थी. पुलिस सत्यम के मोबाइल फोन और उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है. फिलहाल इलाके में शोक और हैरानी का माहौल है, क्योंकि एक नौजवान बेटे की इस तरह अचानक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है.