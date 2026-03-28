Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3156775
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में सनसनी, नासिक से छुट्टी लेकर घर लौटे युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

बेगूसराय के तेयाय थाना क्षेत्र स्थित पाली गांव में सत्यम कुमार नाम के एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सत्यम नासिक में काम करता था और शुक्रवार शाम को ही घर लौटा था. परिजनों के मुताबिक घर में कोई विवाद नहीं था, जिससे घटना का कारण रहस्य बना हुआ है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:56 PM IST

Trending Photos

बेगूसराय के पाली गांव में सनसनी
बेगूसराय के पाली गांव में सनसनी

बेगूसराय जिले के तेयाय थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली गांव में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान शौकुनी ठाकुर के पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, सत्यम ने अपने ही घर के एक कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. जैसे ही परिजनों ने सत्यम का शव फंदे से लटकता देखा, घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सत्यम कुमार महाराष्ट्र के नासिक में काम करता था. वह लंबे समय बाद शुक्रवार की शाम को ही छुट्टी लेकर अपने गांव पाली लौटा था. परिवार के लोग उसकी वापसी से खुश थे और घर में उत्साह का माहौल था. लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नासिक से खुश होकर लौटा सत्यम कुछ ही घंटों बाद ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा. घर पहुँचने के कुछ ही समय बाद उसने चुपके से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई.

सत्यम के परिजनों का कहना है कि घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था. सत्यम सामान्य व्यवहार कर रहा था, ऐसे में उसके द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम ने सबको सोच में डाल दिया है. घटना की सूचना मिलते ही तेयाय थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

तेयाय थाना पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में अभी तक आत्महत्या के ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या नासिक में काम के दौरान सत्यम किसी मानसिक तनाव में था या फिर कोई अन्य निजी वजह थी. पुलिस सत्यम के मोबाइल फोन और उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है. फिलहाल इलाके में शोक और हैरानी का माहौल है, क्योंकि एक नौजवान बेटे की इस तरह अचानक मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है.

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में सनसनी, नासिक से छुट्टी लेकर घर लौटे युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या
Hazaribagh Violence
हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Hazaribagh Violence
हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
bihar farming news
युद्ध के बीच बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री बोले-'खाद की कोई कमी नहीं'
Madhepura news
मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, तीन के शव बरामद
Begusarai News
बेगूसराय में NH-28 पर कार और बाइक की भीषण टक्कर, तीन गंभीर रूप से घायल
Bokaro News
बोकारो में रामनवमी पर बड़ा हादसा: हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे
Begusarai Kisan
बेमौसम बारिश की मार, अब सर्वे में भ्रष्टाचार! बेगूसराय के किसानों ने खोला मोर्चा
Bihar politics
निरहुआ का खेसारी पर तंज: बोले- 'राजनीति ईमानदार लोगों का काम है, नॉनसेंस का नहीं
CM nitish kumar
मुख्यमंत्री ने पटना शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण