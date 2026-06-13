पुलिस विभाग समेत पूरे जिले में शोक

मृतक के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, जन प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. ग्रामीणों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, 'भाई हमार छोड़ के चल गइल हमनी के'. मोहनिया थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में थानाध्यक्ष साजन पासवान की असामयिक मौत से पुलिस विभाग समेत पूरे जिले में शोक है. शव गांव पहुंचते ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैमूर पुलिस अधीक्षक हरि मोहन शुक्ला, मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे.