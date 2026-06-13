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'भाई हमार छोड़ के चल गइल...' मोहनिया पहुंचा थानाध्यक्ष साजन पासवान का पार्थिव शरीर, मचा कोहराम

SHO Sajan Paswan: थानाध्यक्ष साजन पासवान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां कोहराम मच गया. इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला ने दिवंगत थानाध्यक्ष के पिता को राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) सौंपकर संवेदना व्यक्त की.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:21 AM IST
'भाई हमार छोड़ के चल गइल...' मोहनिया पहुंचा थानाध्यक्ष साजन पासवान का पार्थिव शरीर, मचा कोहराम
Image Credit: मोहनिया पहुंचा थानाध्यक्ष साजन पासवान का पार्थिव शरीर

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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