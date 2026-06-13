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Begusarai News: बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में मधेपुरा जिले के रतवारा थानाध्यक्ष और कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपतपुर गांव निवासी साजन पासवान की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. शनिवार (13 जून, 2026) को जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया.
पुलिस विभाग समेत पूरे जिले में शोक
मृतक के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, जन प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. ग्रामीणों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, 'भाई हमार छोड़ के चल गइल हमनी के'. मोहनिया थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में थानाध्यक्ष साजन पासवान की असामयिक मौत से पुलिस विभाग समेत पूरे जिले में शोक है. शव गांव पहुंचते ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैमूर पुलिस अधीक्षक हरि मोहन शुक्ला, मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे.
पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पुलिस बल द्वारा दिवंगत अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला ने दिवंगत थानाध्यक्ष के पिता को राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) सौंपकर संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों और ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. साजन पासवान की कर्तव्यनिष्ठा और सरल स्वभाव को याद करते हुए लोगों ने कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी. उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल
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