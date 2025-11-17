Advertisement
Begusarai

बेगूसराय में सनसनी! अज्ञात महिला का शव मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, गांव में डर का माहौल

Begusarai woman murder: बेगूसराय के सीहमा गांव में एक अज्ञात महिला का शव पानी में मिला, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

 

Edited By:  harsh singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:48 PM IST

Begusarai woman murder: बेगूसराय, मटिहानी थाना क्षेत्र के सीहमा गांव में इस वक्त सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ मिला. ग्रामीणों ने बताया कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किए जाने और उसके बाद गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. 

स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का शव आज सुबह शौच करने निकले कुछ लोगों ने देखा. जैसे ही शव दिखाई दिया, आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और घटना की सूचना तुरंत मटिहानी थाना पुलिस को दी. पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर लिया और जांच शुरू कर दी. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि शव बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा. पुलिस ने कहा कि महिला की हत्या की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह घटना पहले से ही इलाके में फैली अनिश्चितता और भय को और बढ़ा सकती है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. इस मामले में आसपास के गांवों में लोगों में गहरा आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि महिला के साथ हुई इस अपराध की घटना पूरे इलाके में चिंता और दहशत फैलाने वाली है. उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है.

डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. शव के आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों की भी पड़ताल की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पूरे मटिहानी थाना क्षेत्र में लोगों को हिला कर रख दिया है. ग्रामीण और स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय होकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इलाके में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

जांच अभी जारी है और पुलिस सभी संभावित सुरागों पर काम कर रही है. प्रशासन और पुलिस ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

