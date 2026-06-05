Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3238699
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

दुकान से उठने लगीं लपटें... बेगूसराय के 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

बेगूसराय के 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से आग लग गई. जल्द ही आग की लपटें उठने लगीं, जिससे आस-पास के लोगों में अफरातफरी मच गई. हालांकि, सूझबूझ से इस हादसे को बड़ा होने से टाल दिया गया.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

बेगूसराय के 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से लगी आग
बेगूसराय के 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से लगी आग

Begusarai Fire: बेगूसराय में जूतों की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरातफरी और भगदड़ जैसा माहौल बन गया. आग लगने के बाद कुछ समय तक वहां भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही. शहर के थाना क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के पास स्थित जूतों की दुकान की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई. माना जा रहा है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट थी. हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.

आग लगते ही अफरातफरी का माहौल
यह घटना टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में मवेशी हॉस्पिटल के पास मौजूद 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में हुई. मिली जानकारी के अनुसार, अचानक दुकान की तीसरी मंजिल से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. जल्द ही आग की लपटें उठने लगीं, जिससे आस-पास के लोगों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग को समय रहते बुझा लेने की वजह से यह आस-पास की इमारतों तक नहीं फैली.

यह भी पढ़ें: जमुई सुसाइड केस: महिला सिपाही के प्यार में UP के युवक ने लगाई फांसी, जानें मामला

Add Zee News as a Preferred Source

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती, तो आग और भी भयानक रूप ले सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था. अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि संपत्ति को कुछ नुकसान पहुंचा है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

TAGS

Begusarai Newsbegusarai fire

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय: 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
Bihar MLC Election 2026
Bihar MLC Election 2026: एमएलसी चुनाव में BJP-JDU ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट
Jamui suicide case
जमुई सुसाइड केस: महिला सिपाही के प्यार में UP के युवक ने लगाई फांसी, जानें मामला
Prashant Kishor
'कोचिंग माफिया ही कराते हैं पेपर लीक...' खान सर विवाद के बीच प्रशांत किशोर का बयान
Muzaffarpur Hospital Fire
राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा मुजफ्फरपुर अग्निकांड मामला, जानें
Pawan Singh
लोकसभा में हार, विधानसभा चुनाव में प्रचार, अब पॉलिटिक्स में दिखेगा पवन सिंह का पावर!
Buxar News
बक्सर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज धंसा, अब मरम्मत के बाद ही दी जाएगी मंजूरी
Bihar MLC Election 2026
पवन सिंह की 'तपस्या' रंग लाई; संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित भी मैदान में
Bihar MLC Election 2026
Bihar MLC Election 2026: जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी
World Environment Day
साज-ए-फिजा की धुन और जब नदी जागी का संदेश:पटना में बापू टावर ने मनाया पर्यावरण उत्सव