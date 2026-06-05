दुकान से उठने लगीं लपटें... बेगूसराय के 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में शार्ट सर्किट से लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Begusarai Fire: बेगूसराय में जूतों की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरातफरी और भगदड़ जैसा माहौल बन गया. आग लगने के बाद कुछ समय तक वहां भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही. शहर के थाना क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के पास स्थित जूतों की दुकान की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई. माना जा रहा है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट थी. हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.

आग लगते ही अफरातफरी का माहौल

यह घटना टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में मवेशी हॉस्पिटल के पास मौजूद 'कैंडिड' फुटवियर शॉप में हुई. मिली जानकारी के अनुसार, अचानक दुकान की तीसरी मंजिल से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. जल्द ही आग की लपटें उठने लगीं, जिससे आस-पास के लोगों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग को समय रहते बुझा लेने की वजह से यह आस-पास की इमारतों तक नहीं फैली.

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शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती, तो आग और भी भयानक रूप ले सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था. अब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि संपत्ति को कुछ नुकसान पहुंचा है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.