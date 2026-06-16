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Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. छौड़ाही थाना क्षेत्र के राजोपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर एक घर में जा घुसा, जिससे 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़-फोड़ की, सड़क जाम कर दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया. पुलिस मौके पर पहुंची है और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है. मारे गए बच्चे की पहचान सुधीर यादव के 7 साल के बेटे अंकेश राज के तौर पर हुई है, जबकि घायल महिला की पहचान उसकी दादी चूना देवी के तौर पर हुई है.
सीधे घर में जा घुसा बेकाबू ट्रक
मिली जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य देर रात सो रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर सीधे घर में जा घुसा. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की चपेट में आने से अंकेश राज की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक के घर में घुसने से मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मासूम की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दिया.
आक्रोशित लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और सड़क जाम समाप्त कराने की कोशिश कर रही है. राजोपुर गांव में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.