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बेगूसराय में घर में सो रहे 7 साल के अंकेश को ट्रक ने रौंदा, दादी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग

बेगूसराय में बेकाबू ट्रक एक घर में घुस गया, जिससे 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़-फोड़ की, सड़क जाम कर दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:45 AM IST
बेगूसराय में घर में सो रहे 7 साल के अंकेश को ट्रक ने रौंदा, दादी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जंग
Image Credit: बेगूसराय में घर में सो रहे 7 साल के अंकेश को ट्रक ने रौंदा

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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