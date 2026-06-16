सीधे घर में जा घुसा बेकाबू ट्रक

मिली जानकारी के अनुसार, परिवार के सदस्य देर रात सो रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू होकर सीधे घर में जा घुसा. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की चपेट में आने से अंकेश राज की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक के घर में घुसने से मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मासूम की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर दिया.