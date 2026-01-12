Advertisement
बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर! हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचला, मची अफरा-तफरी

Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:02 AM IST

Begusarai Accident News: खबर बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुप्ता लखमीनिया बांध स्थित पानगांछी के पास की है. बताया जा रहा है कि तीनों व्यक्ति बांध किनारे पैदल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. 

दो घायलों की हालत चिंताजनक
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. घायलों को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से आनन-फानन में बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. घायल व्यक्तियों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले गंगा शाह, नवीन शाह और चमरू दास के रूप में की गई है. परिजनों का आरोप है कि इस इलाके में लगातार बालू माफियाओं का आतंक है.

आए दिन हो रहा हादसा
अवैध तरीके से सफेद बालू को ट्रैक्टर और हाईवा ट्रकों पर लादकर बांध के रास्ते खुलेआम ढोया जा रहा है. इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन हादसों को अंजाम दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध पर से जबरन भारी वाहनों को चलाया जाता है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं. बावजूद इसके जिला प्रशासन इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है. वहीं लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

