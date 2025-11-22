Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3013926
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'! STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली

Begusarai Crime News: बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ है. इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई है. गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अपराधी को इलाज के लिए पुलिस ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:48 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'!
बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'!

Begusarai News: Begusarai Encounter: बेगूसराय में एक बार फिर एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र शालिग्राम और मल्हीपुर गांव की आसपास की है.घायल अपराधी तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के रहने वाले राजकिशोर राय का 27 वर्षीय पुत्र शिवदत्त राय है. 

घायल बदमाश का पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कप सीरफ और कैश बरामद किया है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार चल रहा अपराधी शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है. इनपुट मिलते ही एसटीएफ के टीम वहां पहुंच गई. जिसके बाद स्थानीय थाना को सूचना दिया गया.

एसटीएफ और स्थानीय थाना की पुलिस इनपुट वाले जगह पर पहुंची तो दो बाइक पर सवार छह बदमाश पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगे. आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली शिवदत्त राय के जांध में लग गई तो वह गिर गया. जबकि, अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. शिवदत्त राय को पकड़ कर पुलिस ने जब पूछताछ किया तो उसके निशानदेही पर एक घर से 9 पिस्टल, भारी मात्रा में कैश और कफ सिरप बरामद किए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि 2 सितंबर 2022 की रात तेघड़ा थाना क्षेत्र के धनकौल पंचायत के सरपंच मीना देवी के बनहारा स्थित घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी. जिसमें सरपंच के छोटे पुत्र अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़ा पुत्र रजनीश कुमार घायल हो गया था. 

इस मामले में शिवदत्त राय राय और उसके गिरोह के सरगना समेत कई बदमाशों पर नामजद प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी. गिरफ्तारी नहीं होने पर एसटीएफ उसके पीछे लगी हुई थी इसी दौरान इनपुट के आधार पर शुक्रवार की देर रात में जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी. 

जानकारी के अनुसार बदमाशों ने पुलिस पर 6-7 राउंड गोली चलाई. जवाब में पुलिस ने भी तीन राउंड गोली चलाई है. एसपी मनीष ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है हथियार बरामद हुआ है.

रिपोर्ट: राजीव कुमार

यह भी पढ़ें: Exclusive: पुलिस से गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या पूछने वाले हैं? जानें वो 4 सवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai NewsBihar News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'! STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, अपराधी को लगी गोली
patna news
Patna News: परिवार संग जन्मदिन मनाने घर लौट रहा युवक, बस की टक्कर से हुई मौत
Samrat Chaudhary
Exclusive: पुलिस से गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या पूछने वाले हैं? जानें वो 4 सवाल
Hazaribag news
Hazaribag News: 72 बच्चे जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डाल पढ़ाई करने को मजबूर
Jharkhand Assembly
शहीदों के त्याग को सलाम, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर परिजनों को मिलेगा सम्मान
Deepak Prakash
Deepak Prakash: बिना चुनाव लड़े बने मंत्री दीपक प्रकाश के पास है कितनी दौलत?
Chhapra News
जिस थाने में करती थी काम, वहीं पुलिस वाहन ने रसोईया को कुचला, छपरा में सनसनी
Dhanbad News
धनबाद में ED के कोयला कारोबारी एल.बी. सिंह के 18 ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप
Deepak Prakash
दीपक प्रकाश पर पंचायती राज विभाग की बड़ी जिम्मेदारी, जानें कितने हजार करोड़ का है बजट
Upendra Kushwaha
'सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं पी गया', विरोधियों पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कसा तंज