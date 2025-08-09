Begusarai News: गंगा की तेज धार ने ले ली 2 बच्चियों की जान, बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ की तबाही के बीच गंगा की तेज धार में डुबने से लोगों की मौत बिचलित करने वाला है. बेगूसराय में शनिवार को दो अलग अलग घटना क्रम में गंगा की तेज धार में डुबने से दो बच्ची की मौत हो गई है. पहली घटना जहां तेघरा थाना क्षेत्र की है वही दुसरी घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र की है. इन दोनों ही घटना क्रम में डुबने से दो बच्ची की मौत हो गई है. बताते चलें कि गंगा के इलाके में पड़ने वाले सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए है.

लोग गावों से पलायन कर ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर है. जिसका नुकसान आम इंसान ही नहीं बल्कि मबेशियों को भी उठाना पड़ रहा है. ऐसी ही एक घटना में बछवाड़ा थाना क्षेत्र में गंगा की तेज धार में डूबने से एक तेरह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है. मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के समशीपुर दियारा वार्ड नंबर 13 की है. जहां अपने मवेशी के साथ गावं से पलायन करने के दौरान एक बच्ची गंगा की तेज धार में बह गई और उसकी मौत हो गई. लड़की की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के समसीपुर दियारा के वार्ड नंबर तेरह के रहने वाले अमरजीत पासवान के तेरह वर्षोय पुत्री रूचि कुमारी के रूप में हुई है. वहीं घटना के संबंध में बच्ची के पिता अमरजीत पासवान ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखा है. जिससे उनके घरों में कमर भर पानी जमा हो चूका है. इसी क्रम में उनका पूरा परिवार अपने मबेशी के साथ पलायन कर रहे थे.

तभी गंगा की तेज धार में उसकी बच्ची बह गई. घटना के बक्त उसकी बच्ची भैस का रस्सी पकड़ कर भैस के साथ ऊंचा स्थान पर जा रही थी. इस दौरान गांव के बहुत सारे लोग भी मौजूद थे. वो आगे आगे चल रहे थे और उनकी पुत्री भैस के साथ पीछे पीछे चल रही थी. इसी दौरान उसकी बच्ची तेज धार में बह गई. इसका पता उनहे बाद में हुआ जब वो भीड़ में अपने बच्ची को तलाश रहे थे. बाद में गांव वालों के सहयोग से अपने बच्ची को पानी से निकाला. जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. बताते चले की आज एक ऐसी ही घटना तेघरा थाना क्षेत्र में घटी है, जहां गंगा की तेज धार में में बहने से एक चार वर्षोय बच्ची की डुबने से मौत हो गई है. दो बच्चों की मौत से परिवार और गांव के लोग सदमे में हैं.

इनपुट- जीतेन्द्र चौधरी

