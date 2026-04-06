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बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज में छात्राओं का महासंग्राम, बुनियादी सुविधाओं के लिए किया प्राचार्य का घेराव

बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज में एआईएसएफ के बैनर तले छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया. छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में न तो शुद्ध पेयजल है और न ही शौचालय साफ हैं. विरोध के दौरान छात्राओं ने प्राचार्य की कुर्सी फेंक दी और सुरक्षा की मांग को लेकर हंगामा किया.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:22 PM IST

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बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज में छात्राओं का महासंग्राम
बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज में छात्राओं का महासंग्राम

बेगूसराय स्थित श्री कृष्ण महिला कॉलेज का परिसर आज नारों और विरोध प्रदर्शन से गूंज उठा. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्राओं ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्राचार्य का घेराव किया. प्रदर्शनकारी छात्राओं का नेतृत्व सानिया परवीन और ऋतु कुमारी कर रही थीं. छात्राओं का कहना है कि वे लंबे समय से समस्याओं को झेल रही हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनकी बातों को अनसुना कर रहा था. इसी अनदेखी के कारण आज छात्राओं का गुस्सा विस्फोट बनकर सामने आया और उन्होंने प्राचार्य कक्ष के बाहर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया.

छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यहां 13 हजार से अधिक छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उनके लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. कॉलेज में न तो पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था है और न ही टॉयलेट साफ रहते हैं. इसके अलावा, कॉलेज परिसर में बाहरी असामाजिक तत्वों का प्रवेश छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है. एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कॉलेज अब केवल नामांकन और फॉर्म भरने का अड्डा बनकर रह गया है. यहां न नियमित कक्षाएं चलती हैं और न ही छात्राओं के विकास के लिए कोई काम हो रहा है.

आंदोलन के दौरान माहौल उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गया जब गुस्साई छात्राओं ने विरोध स्वरूप प्राचार्य की कुर्सी उठाकर फेंक दी. छात्राएं इतनी आक्रोशित थीं कि वे प्राचार्य कक्ष के सामने ही जमीन पर बैठकर सभा करने लगीं. पूरे कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और काफी देर तक कामकाज ठप रहा. छात्राओं का स्पष्ट कहना था कि जब तक उन्हें ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे वहां से नहीं हटेंगी. इस दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.

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भारी हंगामे और बढ़ते दबाव को देखते हुए प्राचार्य विमल कुमार को छात्राओं के बीच आना पड़ा. उन्होंने छात्राओं की सभी जायज मांगों को सुना और स्वीकार किया कि कमियां हैं. प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि अगले तीन दिनों के भीतर पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद छात्राओं ने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है. हालांकि, छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर तीन दिनों में बदलाव नहीं दिखा, तो अगली बार आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा.

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