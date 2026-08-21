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सिवान में क्लास रूम में छात्र को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी झड़प

Bihar Crime News: सिवान के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर-किशनपुरा स्थित मदर डिवाइन स्कूल के क्लास रूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं दूसरी ओर, बेगूसराय में एक बार फिर जमीन को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:57 AM IST
सिवान में क्लास रूम में छात्र को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी झड़प
Image Credit: सिवान पुलिस (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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