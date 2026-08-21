/सिवान में क्लास रूम में छात्र को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी झड़प

राज्य चुनें
सिवान के एक निजी स्कूल के क्लास रूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ छात्रों द्वारा एक छात्र को क्लास रूम में पीटते हुए देखा जा रहा है. वायरल वीडियो में जिस तरह एक छात्र को कई छात्र घेरकर पीटते नजर आ रहे हैं, उसने स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्लास रूम में किसी छात्र के साथ मारपीट होने से स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. वायरल वीडियो लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर-किशनपुरा स्थित मदर डिवाइन स्कूल का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में मदारपुर और लखनौरा गांव के कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि लखनौरा के छात्रों ने मदारपुर के एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
वीडियो सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए लकड़ी नवीगंज थाना अध्यक्ष सविता कुमारी मौके पर पहुंचीं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है. इस वायरल वीडियो ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. क्लास रूम के अंदर कई छात्र मिलकर एक बच्चे को पीट रहे हैं और स्कूल प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी? क्या क्लास रूम में शिक्षक या कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था? क्या आरोपी छात्र उसी स्कूल के हैं या बाहर से आए थे?
बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष
वहीं दूसरी ओर, बेगूसराय में एक बार फिर जमीन को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है. जमीन पर कब्जे के विवाद में दबंगों पर एक ही परिवार के लोगों के साथ लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है. इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि पांच लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हैबतपुर वार्ड नंबर-5 का है. बताया जा रहा है कि करीब एक बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घायल प्रेमचंद यादव के मुताबिक, गांव के ही कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर पहले भी विवाद हुआ था और इस मामले की शिकायत मुफस्सिल थाना पुलिस से की गई थी. बाद में जमीन को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा.
दो राउंड फायरिंग का भी आरोप
आरोप है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद दबंगों की ओर से केस उठाने और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी. इसी बीच एक बार फिर जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. परिजनों के मुताबिक, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर रही थी. इसी दौरान आरोपित पक्ष ने कथित तौर पर परिवार के लोगों पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया. मिर्ची पाउडर पड़ते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इसी का फायदा उठाकर आरोपितों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया. हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान दो राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई.
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जमीन विवाद की पुरानी रंजिश, मारपीट और कथित फायरिंग को लेकर पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी.जमीन के विवाद में एक ही परिवार के कई लोगों के घायल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी है.
सिवान से अमित सिंह और बेगूसराय से जितेंद्र की रिपोर्ट