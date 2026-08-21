/सिवान में क्लास रूम में छात्र को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी झड़प

सिवान के एक निजी स्कूल के क्लास रूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ छात्रों द्वारा एक छात्र को क्लास रूम में पीटते हुए देखा जा रहा है. वायरल वीडियो में जिस तरह एक छात्र को कई छात्र घेरकर पीटते नजर आ रहे हैं, उसने स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्लास रूम में किसी छात्र के साथ मारपीट होने से स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. वायरल वीडियो लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर-किशनपुरा स्थित मदर डिवाइन स्कूल का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में मदारपुर और लखनौरा गांव के कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि लखनौरा के छात्रों ने मदारपुर के एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.