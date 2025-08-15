बेगूसराय में 15 अगस्त पर दर्दनाक हादसा, झंडा उतारते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौत
बेगूसराय में 15 अगस्त पर दर्दनाक हादसा, झंडा उतारते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौत

बेगूसराय के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़ चक में 15 अगस्त की शाम झंडा उतारते समय लोहे का पाइप 11 हज़ार वोल्ट के तार से टकरा गया, जिससे छात्र आयुष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:57 PM IST

बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़ चक में 15 अगस्त का दिन खुशी से शुरू हुआ, लेकिन शाम तक मातम में बदल गया. स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद झंडा उतारते समय 11 हज़ार वोल्ट के हाई-टेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान अजीत पासवान के पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल छात्रों में शिवांशु कुमार और एक छात्रा शामिल हैं. दोनों का इलाज फिलहाल एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

परिजनों और चश्मदीदों के अनुसार, शाम में झंडा उतारने के लिए छात्र लोहे का पाइप लेकर पहुंचे थे. उसी समय पाइप पास से गुजर रहे 11 हज़ार वोल्ट के तार से टकरा गया. तेज करंट लगने से आयुष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास में खड़े शिवांशु और छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गए.

जैसे ही हादसे की खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बन गया. मृतक छात्र के घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल के परिसर में इस तरह का खतरनाक बिजली का तार होना बड़ी लापरवाही है.

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय वार्ड पार्षद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि सरकारी नियमों के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता दी जाएगी. पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है.

इनपुट- जितेन्द्र कुमार

