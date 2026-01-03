Begusarai News: लाइब्रेरी में पढ़ रहा था छात्र, किडनैपर्स आए और उठा ले गए, फिर पुलिस की हुई एंट्री...

बेगूसराय जिले से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है. यहां कुछ बेखौफ बदमाशों ने एक छात्र को पढ़ाई करते समय लाइब्रेरी से उठा लिया. लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई की वजह से छात्र को सुरक्षित बचा लिया गया. यह पूरा वाकया मटिहानी थाना इलाके के रामदीरी महाजी वार्ड नंबर-8 का है. छात्र का नाम दीपक कुमार, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और ये पंकज पासवान का बेटा है.

दीपक कुमार रोज की तरह पढ़ाई करने के लिए गांव की लाइब्रेरी गया था. तभी गांव के ही कुछ अपराधी प्रकार के लोग आए और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए. अपहरण करने के बाद इन बदमाशों ने दीपक के पिता को फोन किया और पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी. यह सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया. परिवार वालों ने फौरन मटिहानी थाने में इसकी शिकायत की. पुलिस को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत एक्शन लिया.

पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू की और छात्र को गंगा नदी के किनारे से सुरक्षित बरामद कर लिया. छात्र की सुरक्षित वापसी से परिवार और गांव वाले बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही गुस्से में भी थे. उन्होंने अपहरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. गांव वाले थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया. उनका कहना था कि जब तक अपहरण की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होती, वे वहां से नहीं हटेंगे. पुलिस ने लोगों को समझाया और आखिरकार अपहरण का केस दर्ज कर लिया.

पुलिस ने बताया कि अपहरण करने वालों की पहचान हो चुकी है. अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रामदीरी महाजी टोले में एक छात्र का अपहरण हुआ था. पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़कर पूछताछ की, इस त्वरित एक्शन से अपहरणकर्ताओं में हड़कंप मच गया. जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने छात्र को छोड़ दिया और फिर पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया. इस मामले में दो अपराधियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है. पुलिस की इस तेज कार्रवाई से एक अच्छा संदेश गया है कि अपराधी कितने भी बेखौफ क्यों न हों, कानून उन तक पहुंचेगा. डीएसपी ने भी यही कहा कि पुलिस हर समय तैयार है, लेकिन लोगों का सहयोग जरूरी है.

इनपुट - जितेंद्र कुमार