बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन: एक दिन में 3,480 मामलों का निपटारा, ₹4.12 करोड़ का हुआ समझौता

Begusarai News: बेगूसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान ट्रैफिक चालान पर 50% तक की छूट दी गई. पूरे जिले में कुल 20 बेंचों का गठन किया गया था. पढ़ें पूरी खबर-
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Begusarai News: बेगूसराय में आज (शनिवार, 9 मई 2026) एक सफल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसने एक ही दिन में 3,480 मामलों का निपटारा करके एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है. इस लोक अदालत के दौरान लगभग 4.12 करोड़ रुपए के आपसी समझौते हुए. इसका सबसे बड़ा आकर्षण ट्रैफिक चालान के मामले रहे, जहां 688 मामलों के निपटारे से 16 लाख रुपए की वसूली हुई.
50 प्रतिशत तक की मिली छूट
साथ ही, आम जनता को चालान की राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी गई. राष्ट्रीय लोक अदालत का संयुक्त उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत, DLSA सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य और अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया. पूरे जिले में कुल 20 बेंचों का गठन किया गया था. बैंक ऋण (Bank Loan), पारिवारिक विवाद, बिजली विभाग, दुर्घटना दावों, रेलवे अदालतों और समझौता योग्य आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया गया.
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लोगों ने भी की इस पहल की सराहना
इस दौरान डीएलएसए सचिव करुणा निधि प्रसाद आर्य ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम बन चुका है. वहीं, बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी इस पहल की सराहना की. गांधी स्टेडियम में ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई रात 9 बजे तक जारी रही.