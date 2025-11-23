Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3015569
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Bihar: बेगूसराय पहुंचे गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, बोले- ये मेरा घर, बखरी मेरी मां, जनता की सेवा ही मेरा संकल्प

Bihar News: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय पासवान आज बेगूसराय पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने  ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया. संजय पासवान ने कहा कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं और बखरी मेरी मां के समान है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:28 PM IST

Trending Photos

गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान (फाइल फोटो)
गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान (फाइल फोटो)

Bihar News: बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बने संजय पासवान आज (23 नवंबर) बेगूसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. जैसे ही मंत्री संजय पासवान बेगूसराय पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया और उत्साह का माहौल देखने को मिला. मीडिया से बातचीत के दौरान संजय पासवान ने कहा कि मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे हैं और यहां लोगों ने जिस प्रेम और स्नेह से स्वागत किया, वह भावुक कर देने वाला है.

यह भी पढ़ें: Jehanabad: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे प्रमोद चंद्रवंशी

उन्होंने कहा कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं और बखरी मेरी मां के समान है. बेगूसराय की जनता ने मुझे पहली बार सेवा का मौका दिया है. मैं पूरे मन से बखरी और पूरे बिहार की जनता की सेवा करूंगा. संजय पासवान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री का दायित्व सौंपा है, जिसे वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से समझेंगे और जल्द से जल्द उसका समाधान कराएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बिहार में गन्ना उद्योग को नई पहचान मिले और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. बता दें कि लोजपा (आर) के टिकट पर संजय पासवान ने पहली बार बखरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे. इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री का पद मिला. बेगूसराय में मंत्री संजय पासवान के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sanjay PaswanBegusarai News

Trending news

Madhubani crime news
मधुबनी: शराब माफियाओं का आतंक, दो युवको पर घात लगा की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर
Jehanabad
Jehanabad: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे प्रमोद चंद्रवंशी
Bihar News
किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत, बुलडोजर से की गई फूलों की बारिश
Bihar News
कांग्रेस नेता उमैर खान ने EC पर साधा निशाना, बिहार में वोट चोरी का लगाया आरोप
aurangabad news
औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, 'काली कमाई' करने का आरोप
bihar chunav 2025
'सिक्सर के 6 गोली...' क्या पवन सिंह ने गाया था ये गाना? तेजस्वी ने भेजा लीगल नोटिस
bihar nawada crime news
Nawada Crime: घर में घुस नकाबपोश अपराधियों ने मां-बेटी पर किया चाकू से हमला
Neeraj Kumar JDU
'घर से नहीं निकल रहे हैं...', तेजस्वी पर नीरज कुमार का तंज, परिवारवाद पर कही ये बात
Ramgarh Chunav 2025m
रामगढ़ में मतगणना के दिन हुए बवाल मामले में अब एक्शन तेज, पुलिस ने 4 आरोपियों को धरा
Dunka News
खेत में पति तो घर में पत्नी-बच्चों की मिली लाश! दुमका से सामने आया सनसनीखेज मामला