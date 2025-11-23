Bihar: बेगूसराय पहुंचे गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, बोले- ये मेरा घर, बखरी मेरी मां, जनता की सेवा ही मेरा संकल्प

Bihar News: बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री बने संजय पासवान आज (23 नवंबर) बेगूसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. जैसे ही मंत्री संजय पासवान बेगूसराय पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया और उत्साह का माहौल देखने को मिला. मीडिया से बातचीत के दौरान संजय पासवान ने कहा कि मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे हैं और यहां लोगों ने जिस प्रेम और स्नेह से स्वागत किया, वह भावुक कर देने वाला है.

उन्होंने कहा कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं और बखरी मेरी मां के समान है. बेगूसराय की जनता ने मुझे पहली बार सेवा का मौका दिया है. मैं पूरे मन से बखरी और पूरे बिहार की जनता की सेवा करूंगा. संजय पासवान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री का दायित्व सौंपा है, जिसे वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से समझेंगे और जल्द से जल्द उसका समाधान कराएंगे.

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बिहार में गन्ना उद्योग को नई पहचान मिले और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. बता दें कि लोजपा (आर) के टिकट पर संजय पासवान ने पहली बार बखरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे. इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री का पद मिला. बेगूसराय में मंत्री संजय पासवान के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय

