बेगूसराय में युवक की संदिग्ध मौत, आवास सहायक पर साजिश का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2877549
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में युवक की संदिग्ध मौत, आवास सहायक पर साजिश का आरोप

Begusarai News: बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में सांखू गांव निवासी अरविंद कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, 5 अगस्त को बखरी-खगड़िया बॉर्डर पर अज्ञात अपराधियों ने उसे पीटकर अधमरा कर दिया था.

Edited By:  Nishant Bharti|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 12, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

युवक की संदिग्ध मौत
युवक की संदिग्ध मौत

बेगूसराय: बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान सांखू गांव निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि अज्ञात अपराधियों ने 5 अगस्त को बखरी और खगड़िया जिले की सीमा पर उसे बेरहमी से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक के बहनोई श्रीराम केसरी ने बताया कि अरविंद 4 अगस्त को बेला बाजार गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने रातभर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन सुबह सूचना मिली कि बेला और सांखू के बीच बहियार में वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. परिजन तत्काल उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई.

स्थिति नाजुक होने पर शनिवार की रात डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया और वहां से सोमवार को पीएमसीएच पटना भेजने की सलाह दी गई. हालांकि, रातभर एंबुलेंस की तलाश में परिवार भटकता रहा, लेकिन कोई वाहन उपलब्ध नहीं हुआ. अंततः मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे एंबुलेंस मिली, लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में अरविंद ने दम तोड़ दिया.

श्रीराम केसरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद गांव में रहकर खेती-बाड़ी और अमीन के साथ मजदूरी करता था तथा उसका पहले से किसी से कोई विवाद नहीं था. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे स्वीकृति मिली थी और प्रथम किस्त का पैसा भी आ गया था. परिजनों के अनुसार, आवास सहायक गांव में सभी लाभार्थियों से 20-20 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था, जिसका अरविंद ने विरोध किया था. इस विरोध के बाद आवास सहायक ने उसकी मां को घर पर आकर धमकी दी थी. शिकायतों के बाद जांच हुई और सभी का पैसा लौटा दिया गया, लेकिन परिजनों का शक है कि उसी आवास सहायक की मिलीभगत से यह हमला कराया गया.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम और जन्माष्टमी पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट, डीजे पर बैन

वहीं, इस मामले में परिहारा थानाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार ने बताया कि युवक की मौत की सूचना मिली है और घटनास्थल गंगौर ओपी क्षेत्र में आता है. परिजन लिखित आवेदन देंगे तो पुलिस उसी आधार पर कार्रवाई करेगी.

इनपुट- जितेंद्र कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Akhilesh Yadav
शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने रांची पहुंचे अखिलेश यादव, SIR पर चुनाव आयोग को घेरा
Tejashwi Yadav
विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला पर लाखों वोटरों के नाम काट दिए गए: तेजस्वी यादव
Madhepura news
16 साल की लड़की से शादी का झूठा वादा, फिर बनाया था संबंध,कोर्ट ने महंथ को दी उम्रकैद
Vaishali news
गहरी नींद में सो रही थी 10 साल की बच्ची, युवक आया और उठा ले गया,फिर खेत में किया रेप
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस, कपिल सिब्बल के आरोपों पर EC बोला- कुछ गलतियां स्वाभाविक
Harlakhi Assembly Seat
क्या हरलाखी में सुधांशु शेखर लगाएंगे हैट्रिक या महागठबंधन में मारेगा बाजी?
Nawada News
बिहार में एक और एनकाउंटर, नवादा पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में मारी गोली
Benipatti Assembly Seat
बेनीपट्टी में बीजेपी-कांग्रेस में होती है उठा-पटक, क्या इस बार फिर से लहराएगा भगवा?
Bihar Weather
Weather: उत्तर से दक्षिण तक बिहार के इन 8 जिलों में मूसलधार बारिश का अलर्ट जारी
bihar flood
बिहार में बाढ़ से 17 लाख आबादी प्रभावित, CM नीतीश आज ले सकते हैं राहत कार्य का जायजा
;