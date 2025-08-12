बेगूसराय में युवक की संदिग्ध मौत, आवास सहायक पर साजिश का आरोप

बेगूसराय: बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान सांखू गांव निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि अज्ञात अपराधियों ने 5 अगस्त को बखरी और खगड़िया जिले की सीमा पर उसे बेरहमी से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक के बहनोई श्रीराम केसरी ने बताया कि अरविंद 4 अगस्त को बेला बाजार गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने रातभर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन सुबह सूचना मिली कि बेला और सांखू के बीच बहियार में वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. परिजन तत्काल उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई.

स्थिति नाजुक होने पर शनिवार की रात डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया और वहां से सोमवार को पीएमसीएच पटना भेजने की सलाह दी गई. हालांकि, रातभर एंबुलेंस की तलाश में परिवार भटकता रहा, लेकिन कोई वाहन उपलब्ध नहीं हुआ. अंततः मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे एंबुलेंस मिली, लेकिन पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में अरविंद ने दम तोड़ दिया.

श्रीराम केसरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद गांव में रहकर खेती-बाड़ी और अमीन के साथ मजदूरी करता था तथा उसका पहले से किसी से कोई विवाद नहीं था. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे स्वीकृति मिली थी और प्रथम किस्त का पैसा भी आ गया था. परिजनों के अनुसार, आवास सहायक गांव में सभी लाभार्थियों से 20-20 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था, जिसका अरविंद ने विरोध किया था. इस विरोध के बाद आवास सहायक ने उसकी मां को घर पर आकर धमकी दी थी. शिकायतों के बाद जांच हुई और सभी का पैसा लौटा दिया गया, लेकिन परिजनों का शक है कि उसी आवास सहायक की मिलीभगत से यह हमला कराया गया.

वहीं, इस मामले में परिहारा थानाध्यक्ष ऋषिकांत कुमार ने बताया कि युवक की मौत की सूचना मिली है और घटनास्थल गंगौर ओपी क्षेत्र में आता है. परिजन लिखित आवेदन देंगे तो पुलिस उसी आधार पर कार्रवाई करेगी.

इनपुट- जितेंद्र कुमार

