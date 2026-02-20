'पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला', राजीव कुमार के पिता ने लगाया आरोप

Begusarai News: बेगूसराय जिले में प्राइवेट बैंक कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने ही राजीव कुमार की हत्या की है. जबकि, पत्नी का कहना है कि राजीव कुमार खुद गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. इस घटना के संबंध में बेगूसराय के सदर डीएसपी 1 आनंद कुमार पांडे ने बताया है कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. उन्होंने बताया है कि घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल की कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

दरअसल, सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा गांव में संदिग्ध अवस्था में प्राइवेट बैंक कर्मी की मौत हो गई है. मृतक युवक की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंबा गांव के रहने वाले रामाशीष सिंह पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, राजीव कुमार इंडसइंड बैंक में जॉब करता था और किराए के घर में पत्नी और बच्चे के साथ इटवा में रहता था.

राजीव के पिता का आरोप है कि बहू ने मेरे बेटे की हत्या की है. उसने उसका प्राइवेट पार्ट दबाकर मार डाला है. पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं, आरोपी पत्नी का कहना है कि मैं अपने पति की हत्या क्यों करूंगी, मुझ पर लगे सारे आरोप गलत हैं. जब मैं ससुराल में रहती थी, तब देवर और सास ने मेरे साथ मारपीट की थी. ससुर ने मुझे धमकी दी थी, तुमको जिंदा जला देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

राजीव के पिता रामाशीष सिंह का कहना है कि राजीव कुमार की शादी 6 साल पहले शादी हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद से ही बहू बार-बार झगड़ा करती थी. हमलोग समझाते भी थे, लेकिन वो नहीं मानती थी. गांव के लोगों से झगड़ा करती थी. बात-बात में डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला लेती थी. इन सब से परेशान होकर राजीव कुछ दिन पहले शहर के इटवा मोहल्ले में किराए के घर में शिफ्ट हुआ था. यहीं बैंक में काम करता था.

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राजीव कुमार का सिर फोड़ चुकी है. एक बार उसने मेरे बेटे को इतना पीटा कि उसके नाक और कान से खून बहने लगा. जिसके बाद उसे टांके लगे थे. राजीव ने कई बार मुझसे कहा था कि ये मुझे जिंदा नहीं रहने देगी. हमेशा पैसा मांगती थी. इसको लेकर झगड़ा भी होता था. उसके चक्कर में जमीन भी बेच दी थी. आखिरकार उसकी मौत हो ही गया. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: कागजों में 104 साल की ‘बुजुर्ग’ बनी शारदा देवी, सरकारी लापरवाही से पेंशन से वंचित