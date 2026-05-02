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'हम इंसान हैं या मशीन, पढ़ाई कराएं या जनगणना?' बेगूसराय के शिक्षकों ने DEO दफ्तर में घुसकर किया हंगामा

Begusarai News: बेगूसराय में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों ने DEO कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया. बता दें कि आज से डोर टू डोर सर्वे शुरु हुआ है. शिक्षकों को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और फिर जनगणना के काम में लग जाना है.

Written By  Jitendra Kumar Chaudhary|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 02, 2026, 01:32 PM IST

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बेगूसराय के शिक्षकों ने DEO दफ्तर में घुसकर किया हंगामा
बेगूसराय के शिक्षकों ने DEO दफ्तर में घुसकर किया हंगामा

Begusarai News: बेगूसराय में शिक्षा विभाग के एक नए आदेश ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है. जनगणना ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया. सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं दफ्तर के अंदर घुस गए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के चैंबर तक पहुंचकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

क्यों हुआ विवाद?
विवाद की मुख्य वजह 2 मई से 31 मई तक चलने वाला जनगणना कार्य है, जिसके लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. आदेश के अनुसार, शिक्षकों को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और उसके तुरंत बाद जनगणना के काम में लग जाना है. इसी दोहरी जिम्मेदारी वाले आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है. शिक्षकों का कहना है कि एक साथ दो-दो बड़ी जिम्मेदारियां निभाना संभव नहीं है.

उनका कहना है कि भीषण गर्मी में घर-घर जाकर लोगों का डेटा इकट्ठा करना मुश्किल है. ऊपर से कई बार लोग घर पर नहीं मिलते जिससे काम और मुश्किल हो जाता है. कई स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों को इस ड्यूटी में लगा दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है. शिक्षकों ने सवाल उठाया कि 45 से 55 साल की उम्र के शिक्षकों को इस तरह फील्ड ड्यूटी में भेजना कितना उचित है. हंगामे के दौरान दर्जनों शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के चैंबर में पहुंचे और अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा. शिक्षकों की मांग है कि इस आदेश को या तो तुरंत वापस लिया जाए या फिर इसमें जरूरी संशोधन किया जाए.

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वहीं, इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस मुद्दे पर जिला पदाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे न तो पढ़ाई प्रभावित हो और न ही जनगणना का काम रुके. फिलहाल बेगूसराय में शिक्षा विभाग का यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. अब सबकी नजर प्रशासन की अगली बैठक पर टिकी है कि क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर यह आंदोलन और तेज होगा.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

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