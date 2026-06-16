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Begusarai Teachers Protest: बेगूसराय जिला में शिक्षकों का गुस्सा अब खुलकर सड़क पर दिखाई देने लगा है. 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने और कई लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शहर के हड़ताली चौक पर शिक्षकों ने एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
दरअसल, बेगूसराय में 16 जून, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट होकर हड़ताली चौक पर धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए. शिक्षकों का आरोप है कि पिछले चार महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. धरना के दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की.
शिक्षकों ने कहा कि वह लगातार सरकार और विभागीय अधिकारियों से वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है. प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए वर्ष 2012 की नियमावली में प्रोन्नति का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है. इसके अलावा समान कार्य के बदले समान वेतन, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा संबंधी मांगें भी वर्षों से लंबित हैं.
शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में शिक्षकों ने एकजुट होकर यह एकदिवसीय धरना आयोजित किया है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा. चार महीने से वेतन भुगतान नहीं होने और प्रोन्नति समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. फिलहाल, शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो राज्यव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.