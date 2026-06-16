शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में शिक्षकों ने एकजुट होकर यह एकदिवसीय धरना आयोजित किया है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा. चार महीने से वेतन भुगतान नहीं होने और प्रोन्नति समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. फिलहाल, शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो राज्यव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.