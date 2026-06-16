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'परिवार चलाना हुआ मुश्किल...', बेगूसराय में 4 महीने से वेतन न मिलने पर शिक्षकों का बड़ा आंदोलन

Teachers Protest: बेगूसराय में 16 जून, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट होकर हड़ताली चौक पर धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए. शिक्षकों का आरोप है कि पिछले चार महीने से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:13 PM IST
'परिवार चलाना हुआ मुश्किल...', बेगूसराय में 4 महीने से वेतन न मिलने पर शिक्षकों का बड़ा आंदोलन
Image Credit: बेगूसराय में बिहार सरकार के खिलाफ शिक्षकों का आर-पार

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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