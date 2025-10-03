Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Bihar Crime: मेला देखने गई किशोरी को दरिंदों ने बनाया हैवानियत का शिकार, पोखर में मिला शव

Bihar Crime: बेगूसराय के अर्जुन टोल गांव में 13 वर्षीय किशोरी से हैवानियत करने का मामला सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि दरिंदों ने किशोरी का बलात्कार कर उसे पोखर में फेंक दिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ग्रामिणों को शांत कराने में जुटी हुई है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:20 PM IST

बेगूसराय क्राइम
Bihar Crime: बेगूसराय से इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. यहां मेला देखने गई 13 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदों ने बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद बच्ची के शव को पोखर मे फेंक दिया. बच्ची की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत अंतर्गत अर्जुन टोल गांव की है.

बच्ची की मौत की खबर फैलते ही आस-पास के सैंकड़ों लोग जमा हो गए. वहीं, घटना की सूचना पर मंझौल एसडीपीओ नवीन कुमार एवं थानाध्यक्ष सुबोध कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए. इस घटना से आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. आक्रोशित लोग फॉरेंसिक जांच टीम एवं डॉग स्क्वायड को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं. 

पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल करने की बात कहीं जा रही है. साथ ही, फॉरेंसिक जांच टीम का स्थल पर सुबह 7 बजे से ग्रामीण एवं पुलिस पदाधिकारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 घंटे बाद भी घटनास्थल पर जांच टीम नहीं पहुंच पाई है. पुलिस प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास कर रहीं है.

काफी प्रयासों के बाद शव को पुलिस ने पोखर से निकाला. पुलिस के सामने ही लोगों ने जमकर बवाल किया. साथ ही, इस घटना के बाद लोग शव को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर के सामने रखकर जमकर बवाल कर रहे हैं. पुलिस लोगों को समझाने-बुझाने में लगी हुईं हैं पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं.

इनपुट: जितेंद्र कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

