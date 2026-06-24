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गैंगरेप पीड़िता से अस्पताल में मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'चरमरा गई है कानून-व्यवस्था'

Begusarai News: बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना. इस दौरान बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:06 PM IST
गैंगरेप पीड़िता से अस्पताल में मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'चरमरा गई है कानून-व्यवस्था'
Image Credit: (Z News) तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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