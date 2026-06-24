तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेगूसराय की घटना राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने केवल खानापूर्ति की है. तेजस्वी यादव ने सरकार पर फर्जी एनकाउंटर कराने का भी आरोप लगाया. उन्होंने भोजपुर के भरत तिवारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है.