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बेगूसराय में महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है. 24 जून, 2026 बुधवार देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना. इसके बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेगूसराय की घटना राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने केवल खानापूर्ति की है. तेजस्वी यादव ने सरकार पर फर्जी एनकाउंटर कराने का भी आरोप लगाया. उन्होंने भोजपुर के भरत तिवारी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है.
उन्होंने दावा किया कि विपक्ष विधानसभा से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाता रहेगा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गैंगरेप जैसी घटनाएं और उसके बाद पीड़िता के साथ हुई बर्बरता राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़िता को जल्द न्याय और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की.