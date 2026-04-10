'क्या ऐसी अराजकता कहीं और देखने को मिलती है?', अररिया कांड पर तेजस्वी ने CM नीतीश के साथ PM मोदी को भी घेरा

Tejashwi Yadav On Araria Murder Case: अररिया जिले के फारबिसगंज में गुरुवार (9 अप्रैल) को एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई. यहां मामूली विवाद में एक युवक की बड़ी निर्ममता से गला काटकर हत्या कर दी और कटे हुए सिर को लेकर काफी देर तक पूरे इलाके में घूमता रहा. इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. बेगूसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और दिनदहाड़े जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी अराजकता कहीं और देखने को मिलती है.

उन्होंने कानून-व्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए. बेगूसराय के केशावे गांव पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से एनडीए की सरकार बिहार में है, लेकिन आज राज्य कानून-व्यवस्था के मामले में देश में खराब स्थिति में पहुंच चुका है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हर दिन बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग “दारू और बालू में मदहोश” हैं और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है.

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उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में न डॉक्टर हैं, न दवाएं और न ही बुनियादी सुविधाएं. शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है.

महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ जनता पेट्रोल-डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी से परेशान है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है.

बता दें कि तेजस्वी यादव बेगूसराय के मटिहानी क्षेत्र से राजद विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह की माता के श्राद्धकर्म में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया. फिलहाल तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है.