Begusarai News: 'इस भ्रष्ट सरकार से लोग अजीज हो चुके...', तेजस्वी यादव ने चढ़ाया बेगूसराय का सियासी पारा तो गिरिराज सिंह का पलटवार
Begusarai News: 'इस भ्रष्ट सरकार से लोग अजीज हो चुके...', तेजस्वी यादव ने चढ़ाया बेगूसराय का सियासी पारा तो गिरिराज सिंह का पलटवार

Bihar Chunav 2025: बेगूसराय में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की सरकार बिहार और केंद्र में है. बिहार में घूस के बिना कोई काम नहीं होता है. राजद नेता पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये थेथर राजनीति कर रहे हैं. यह यात्रा जनता को समझाने या समझने की नहीं है. यह कांग्रेस और RJD के बीच ताकत दिखाने की कवायद है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 08:42 AM IST

तेजस्वी यादव-गिरिराज सिंह
तेजस्वी यादव-गिरिराज सिंह

Tejashwi Yadav In Begusarai: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. तेजस्वी की यात्रा बुधवार (17 सितंबर) को बेगूसराय में पहुंची. जहां राजद कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया. बेगूसराय के कंकौल में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की सरकार बिहार और केंद्र में है. बिहार में घूस के बिना कोई काम नहीं होता है. इस भ्रष्ट सरकार से लोग अजीज हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि जनता भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही है. युवा बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए.

तेजस्वी के सियासी हमलों पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज ने पलटवार किया है. गिरिराज सिंह ने अपनी ही स्टाइल में कहा कि ये थेथर राजनीति कर रहे हैं. बेगूसराय के सांसद ने कहा कि पतित में भी महापति होता है और थेथर में महाथेथर होता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह यात्रा जनता को समझाने या समझने की नहीं है. यह कांग्रेस और RJD के बीच ताकत दिखाने की कवायद है. इसमें जनता का कोई भला नहीं होने वाला है. महागठबंधन पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं (राहुल गांधी और तेजस्वी यादव) में तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है. राहुल गांधी ने तेजस्वी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है. यह यात्रा सिर्फ यह साबित करने की कोशिश है कि कौन बड़ा है और किसकी ताकत ज्यादा है.

ये भी पढ़ें- पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे रणनीतिक बैठक

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर को अपनी यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की थी और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी. इस दौरान तेजस्वी यादव की यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर से गुजरेगी. इस यात्रा के दौरान तेजस्वी बेरोजगारी, पलायन अपराध, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं. हालांकि, सियासी गलियारों में इस यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा की काट माना जा रहा है. सियासी जानकारों का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा में सहयोग करने के बाद भी राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया. इसी कारण अब तेजस्वी इस यात्रा के जरिए अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं.

