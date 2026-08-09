/मां का हार, मांग टीका और नथिया... बेगूसराय के काली मंदिर में चोरी, CCTV में गेरुआ वस्त्र पहने दिखा चोर

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बिहार के बेगूसराय जिला में चोरी की एक बहुत ही भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है. इस बार चोरों ने एक काली मंदिर को ही निशाना बनाया और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए. घटना जिला के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौना घाट स्थित काली मंदिर की है. यहां मां काली के मंदिर में चोरों ने रात के अंधेरे में घुसकर लाखों रुपये के सोने के जेवरात चोरी कर लिए और फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. हालांकि, चोरों ने कैमरे का तार काटकर CCTV को बंद कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.
सोने की मांग टीका, सोने का हार और नथिया गायब
काली मां के मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा तब हुआ, जब 9 अगस्त, 2026 दिन रविवार की सुबह पुजारी राकेश कुमार उर्फ लालो मंदिर खोलने पहुंचे. उन्होंने ताला को छुआ, तो हल्का झटका देने पर वह खुल गया. अंदर पहुंचने पर पुजारी के होश उड़ गए. काली माता की मूर्ति को पहनाए गए सोने की मांग टीका, सोने का हार और नथिया गायब थी.
मंदिर में लगे CCTV कैमरे की जांच की गई
चोरी की जानकारी मिलते ही काली पूजा समिति के अध्यक्ष गोपाल कुमार सिंह को सूचना दी गई. इसके बाद देखते ही देखते मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष ज्योति कुमार बासु पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मंदिर परिसर की जांच की. मंदिर में लगे CCTV कैमरे की जांच की गई, तो चोरों की करतूत सामने आई.
चोर ने हंसिया से CCTV कैमरे का तार काट दिया
CCTV फुटेज में एक चोर गेरुआ रंग का कपड़ा पहने और चेहरे को कपड़े से ढके हुए नजर आया. चोर ने हंसिया से CCTV कैमरे का तार काट दिया, जिसके बाद कैमरा बंद हो गया. CCTV फुटेज में वारदात से कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल भी मंदिर की तरफ जाती दिखाई दी. बाइक पर दो लोग सवार नजर आए. पुलिस अब CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है.