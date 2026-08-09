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मां का हार, मांग टीका और नथिया... बेगूसराय के काली मंदिर में चोरी, CCTV में गेरुआ वस्त्र पहने दिखा चोर

Begusarai News: बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौना घाट स्थित काली मंदिर में चोरों ने रात के अंधेरे में घुसकर लाखों रुपये के सोने के जेवरात चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:28 PM IST
मां का हार, मांग टीका और नथिया... बेगूसराय के काली मंदिर में चोरी, CCTV में गेरुआ वस्त्र पहने दिखा चोर
Image Credit: (Z News) बेगूसराय के बसौना घाट काली मंदिर में चोरी

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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