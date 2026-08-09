/मां का हार, मांग टीका और नथिया... बेगूसराय के काली मंदिर में चोरी, CCTV में गेरुआ वस्त्र पहने दिखा चोर

बिहार के बेगूसराय जिला में चोरी की एक बहुत ही भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है. इस बार चोरों ने एक काली मंदिर को ही निशाना बनाया और लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए. घटना जिला के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौना घाट स्थित काली मंदिर की है. यहां मां काली के मंदिर में चोरों ने रात के अंधेरे में घुसकर लाखों रुपये के सोने के जेवरात चोरी कर लिए और फरार हो गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. हालांकि, चोरों ने कैमरे का तार काटकर CCTV को बंद कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.