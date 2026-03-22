Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3150139
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai Crime: पकड़ा गया तो निगल गया सोने की बाली, बेगूसराय के इस चोर की चारों ओर हो रही चर्चा

Begusarai Crime: बेगूसराय में एक चोर महिला के कान से सोने की बाली छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया. पकड़े जाने पर चोर सोने की बाली को निगल गया. इलाके में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:20 PM IST

Trending Photos

Begusarai Crime: बेगूसराय में शातिर चोर की अजीबोगरीब करतूत
Begusarai Crime: बेगूसराय में शातिर चोर की अजीबोगरीब करतूत

Begusarai Crime: बेगूसराय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरी के बाद पकड़े जाने पर आरोपी चोर ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया. मामला नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास का है, जहां एक शातिर चोर ने एक महिला से सोने की कान की बाली छीनकर भागने की कोशिश की. लेकिन शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी.

पकड़े जाने पर निगल गया बाली
पिटाई के दौरान ही चोर ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए सोने की बाली को मुंह में डालकर निगल लिया. मिली जानकारी के अनुसार, बाली निगलने के बाद वह उसके गले में ही फंस गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोगों ने काफी कोशिश की कि बाली निकल जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली. इस दौरान पीड़ित महिला शांति देवी ने बताया कि हम बस स्टैंड पर टेंपो पकड़ने गए थे, तभी चोर ने कान की बाली छीन ली, जब शोर मचाया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया. पकड़े जाने पर चोर बाली निगल गया.

यह भी पढ़ें: बिहार के PHED मंत्री संजय सिंह के खिलाफ वारंट का दावा, राजद नेता ने लगाए आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

अजीबोगरीब घटना की हो रही चर्चा
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने एक्स-रे किया, जिसमें साफ तौर पर आरोपी के गले में सोने की बाली फंसी हुई दिखाई दी. आरोपी की पहचान लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा वार्ड नंबर 24 निवासी अनिल सोनी के रूप में की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और डॉक्टरों की मदद से गले में फंसी बाली को निकालने का प्रयास जारी है. इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. अब देखना होगा कि पुलिस और डॉक्टर मिलकर आरोपी के गले से बाली कब तक निकाल पाते हैं.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

TAGS

Begusarai News

Trending news

Bihar politics
बिहार के PHED मंत्री संजय सिंह के खिलाफ वारंट का दावा, राजद नेता ने लगाए आरोप
CM Nitish Samridhi Yatra
कल जहानाबाद आएंगे सीएम नीतीश, जिले को देंगे 252 करोड़ की 161 योजनाओं की सौगात
Bihar Diwas 2026
पीएम मोदी के संदेश पर सीएम नीतीश ने जताया आभार, बोले- 'यह गर्व का क्षण'
Bihar Diwas 2026
जहानाबाद में 114वें बिहार दिवस पर जश्न का माहौल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन
Chaiti Chhath Puja 2026
चैती छठ पूजा को लेकर एक्शन मोड में जहानाबाद जिला प्रशासन, डीएम ने किया निरीक्षण
Bihar Diwas 2026
लंदन में गूंजी 'बिहार दिवस' की धमक; बिहारी माटी और प्रतिभा का सात समंदर पार जलवा
70th National Convention
छपरा: जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का कल से आगाज
KC Tyagi Joins RLD
पूर्व जदयू नेता के.सी. त्यागी राष्ट्रीय लोक दल में शामिल, बोले- 'इसमें कुछ नया नहीं'
Chaiti Chhath Puja 2026 Grand Festival Begins in Jamui with Nahay Khay Markets Abuzz with Activity
जमुई में चैती छठ पूजा का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ, बाजारों में रौनक
Begusarai News
Begusarai News: बेगूसराय में कुदरत का कहर; बेमौसम बारिश और आंधी से फसलें बर्बाद