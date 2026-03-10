बेगूसराय में बाइक सवार 3 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना, हत्या की लाइव वारदात कैमरे में कैद

Begusarai News: बेगूसराय में लाइव मर्डर सामने आया है. मंगलवार को एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बाइक सवार तीन अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर वरुण सिंह को घेरकर ताबड़तोड़ गोली मार दी. जिससे उनकी मौत हो गई.

यह घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह गुमटी नंबर 49 के पास की है. बताया जा रहा है कि 9 मार्च, 2026 दिन सोमवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने वरुण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि वरुण सिंह पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और सोमवार को मोटरसाइकिल से जमीन देखकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

अब इस पूरे हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में देखा जा सकता है कि तीनों अपराधी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और वरुण सिंह को घेर लेते हैं. इसके बाद अपराधी लगातार फायरिंग करते हैं और हत्या को अंजाम देकर खुलेआम हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं.

फिलहाल, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

