बेगूसराय में दबंगई: सरकारी जमीन पर बन रही सड़क को बनने से रोका, विरोध करने पर ग्रामीणों को लाठी-डंडों से पीटा

Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर स्थानीय दबंगों की मनमानी सामने आई है. सरकारी जमीन पर बन रही PCC सड़क को रोकने के लिए पहुंचे इन दबंगों ने विरोध करने पर ग्रामीणों पर लाठियों, लोहे की छड़ों, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया. इस हिंसक हमले में एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंगों को ग्रामीणों पर खुलेआम हमला करते हुए साफ देखा जा सकता है. यह घटना राजवाड़ा गांव में हुई, जो गढ़हरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है.

मिली जानकारी के अनुसार, राजवाड़ा गांव में सरकारी जमीन पर राजवाड़ा से दुर्गा स्थान तक एक PCC सड़क बनाने का काम चल रहा था. गांव वालों के मुताबिक, इस सड़क के बन जाने से वहां के स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद थी. लेकिन, सड़क बनाने के काम के दौरान उसी गांव के कुछ दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हथियार लेकर वहां आ गए और जबरदस्ती काम रुकवा दिया. जब गांव वालों ने इसका विरोध किया, तो उन हमलावरों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गांव वालों पर हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने लाठियों, लोहे की रॉड, ईंटों और पत्थरों से गांव वालों पर बेरहमी से हमला किया. इस हमले के कारण, एक दर्जन से ज्यादा गांव वालों को गंभीर चोटें आईं.

सभी घायल लोगों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ स्थानीय दबंगों को खुलेआम ग्रामीणों का पीछा करते और उन्हें पीटते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद, गांव में काफी समय तक अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा. घायल सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय दबंगों ने यह झूठा दावा करके सड़क निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की कि वह सरकारी जमीन उनकी है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गढ़हरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन दबंगों का हौसला और बढ़ गया.

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बता दें कि इस घटना को लेकर ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस बीच पुलिस पूरे मामले की जांच में सक्रिय रूप से जुटी हुई है. इस मामले के संबंध में बेगूसराय के मुख्यालय DSP ने बताया कि गढहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजवाड़ा गांव से यह सूचना मिली थी कि रास्ते को लेकर हुए एक मामूली विवाद पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई. इसके अलावा उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर जांच करते हुए इस मामले में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है.