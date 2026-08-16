Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, तलाश जारी

बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, तलाश जारी

Begusarai News: बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में 3 दोस्त डूब गए. मिली जानकारी के अनुसार, 5 दोस्त साथ नहाने के लिए गए थे. इसी दौरान ये हादसा हुआ. फिलहाल, उनकी तलाश जारी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST
बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, तलाश जारी
Image Credit: बेगूसराय: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे (जी मीडिया)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना मरीन ड्राइव के पास गंगा में मिला 18 वर्षीय युवक का शव, दोस्तों पर आरोप
2
3
4
5