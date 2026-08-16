/बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, तलाश जारी

बाढ़ के पानी की वजह से उफान पर नदी

परिवार के लोग नदी के किनारे पहुंचे और लड़के के कपड़े और साइकिल देखकर उसकी पहचान की. मिली जानकारी के अनुसार, मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल पंचायत एक के गजबोर टोला निवासी दो किशोर और नित्यानंद चौक निवासी एक किशोर गहरे पानी में डूब गए हैं. फिलहाल मौके पर अंचलाधिकारी , थाना अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य , मुखिया , सरपंच प्रतिनिधि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता समेत काफी संख्या में लोग मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी किशोर का कोई पता नहीं चला है. यह घटना बूढ़ी गंडक नदी में हुई, जहां पानी बहुत गहरा है. बाढ़ के पानी की वजह से नदी अभी उफान पर है.