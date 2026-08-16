/बेगूसराय में दर्दनाक हादसा: बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, तलाश जारी

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बेगूसराय में आज (16 अगस्त, 2026) बूढ़ी गंडक नदी में नहाते समय तीन दोस्तों के डूबने की खबर सामने आई है. स्थानीय गोताखोर अभी इन तीनों युवकों की तलाश कर रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त नहाने के लिए बसौना घाट गए थे, जहां गहरे पानी में जाने से वे डूब गए. चेरिया बरियारपुर पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद बसौना घाट पर डूबने की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पांच दोस्तों का एक ग्रुप नदी में नहाने के लिए घाट पर पहुंचा था.
पूरे इलाके में मची सनसनी
इसी क्रम में तीन दोस्त एक-एक करके गहरे पानी में चले गए. तीनों दोस्तों को डूबते देख, दो अन्य लोग वहां से भाग गए. इसी बीच, जब ग्रामीणों ने घाट पर कपड़े और साइकिलें देखीं, तो उन्हें शक हुआ कि कोई डूब गया है. मेहदा शाहपुर पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि बमबम सिंह ने अनाउंस करवाया और घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई. घोषणा होते ही खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बसोना घाट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय निवासियों द्वारा खबर दिए जाने के बाद परिवारों को सूचित किया गया.
बाढ़ के पानी की वजह से उफान पर नदी
परिवार के लोग नदी के किनारे पहुंचे और लड़के के कपड़े और साइकिल देखकर उसकी पहचान की. मिली जानकारी के अनुसार, मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल पंचायत एक के गजबोर टोला निवासी दो किशोर और नित्यानंद चौक निवासी एक किशोर गहरे पानी में डूब गए हैं. फिलहाल मौके पर अंचलाधिकारी , थाना अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य , मुखिया , सरपंच प्रतिनिधि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता समेत काफी संख्या में लोग मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी किशोर का कोई पता नहीं चला है. यह घटना बूढ़ी गंडक नदी में हुई, जहां पानी बहुत गहरा है. बाढ़ के पानी की वजह से नदी अभी उफान पर है.