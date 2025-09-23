पीएम मोदी के मंत्री के दामाद की बनारस में पुलिस वालों ने की धुनाई, कुछ नहीं बोल पा रहे गिरिराज सिंह
पीएम मोदी के मंत्री के दामाद की बनारस में पुलिस वालों ने की धुनाई, कुछ नहीं बोल पा रहे गिरिराज सिंह

Police Violence News: वाराणसी में पुलिसकर्मी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद और वकील शिव प्रताप सिंह की पिटाई कर दी. यह विवाद एक ट्रैफिक जाम के दौरान शुरू हुआ, जिसके बाद शिवप्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 23, 2025, 01:16 PM IST

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद को वाराणसी में पुलिस ने पीटा (File Photo)
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद को वाराणसी में पुलिस ने पीटा (File Photo)

Union Minister Giriraj Singh: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक वकील के साथ पुलिस की मारपीट का मामला सामने आया है. यह घटना इसलिए सुर्खियों में है, क्योंकि पीड़ित वकील शिवप्रताप सिंह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दामाद हैं. यह विवाद एक ट्रैफिक जाम के दौरान शुरू हुआ, जिसके बाद शिवप्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

क्या है पूरी घटना, जानिए 
दरअसल, यह घटना तब हुई जब शिवप्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के लक्ष्मी कुंड स्थित मंदिर से अपने घर लौट रहे थे. रथयात्रा चौराहे पर उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, जलभराव की वजह से रास्ता बंद था, लेकिन पुलिस ने उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहा. इसी बात को लेकर पुलिस और शिवप्रताप सिंह के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की. मारपीट के कारण शिवप्रताप सिंह को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. 

इस वजह से हो रही घटना की चर्चा
इस घटना के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. लोग इस घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं.

पारिवारिक संबंध होने के चलते मामला हो गया राजनीतिक
शिवप्रताप सिंह की शादी 2013 में गिरिराज सिंह के भाई जयराज सिंह की बेटी शारदा सिंह से हुई थी. इसी पारिवारिक संबंध के चलते यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. इस घटना के बाद बेगूसराय में भी हलचल है, क्योंकि गिरिराज सिंह इसी क्षेत्र से सांसद हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

