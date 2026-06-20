/बेगूसराय गैंगरेप कांड पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बड़ा बयान, कहा- अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा जो पूरा बिहार देखेगा

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बेगूसराय में घटी गैंगरेप की घटना और उसपर पुलिस की लापरवाही का मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ने लगा है. इस संवेदनशील मामले में एकदिवसीय दौरे पर शनिवार को बेगूसराय पहुँचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि अपराधी कितने भी बड़े क्यों ना हों, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो पूरा बिहार देखेगा. इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ पहले से बहुत घटा है और आने वाले दिनों में घटने वाली छिटपुट घटनाओं पर भी सरकार पूरी तरह काबू पा लेगी.
केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बिहार सरकार का बचाव करते हुए उसे एक बेहद संवेदनशील सरकार करार दिया. इस मौके पर बेगूसराय में घटी गैंगरेप की घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिससे घटनाएँ तत्काल उजागर हो जाती हैं. पहले के समय में घटनाएँ जल्दी सरफेस पर नहीं आ पाती थीं, वे देर से या कल होकर सामने आती थीं. उन्होंने साफ कहा कि बिहार की सरकार संवेदनशील है; अधिकारी हो या अपराधी, कितने भी बड़े क्यों ना हों, बख्शे नहीं जाएँगे. बेगूसराय की इस घिनौनी घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने लापरवाही बरतने वाले थानेदार को तत्काल निलंबित करने का काम किया है. बिहार को बदनाम करने वाले जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है.
मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश के सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखी है. इस अवधि में देश ने आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल क्रांति के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं. केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का कार्य किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, और आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है. इसके साथ ही किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और मुद्रा योजना जैसी स्कीमों ने वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों और डिजिटल कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार हुआ है. भारत आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा "विकसित भारत 2047" के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. अपने जल शक्ति मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राजभूषण निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है. जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का ऐतिहासिक अभियान चलाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ने से महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आया है.