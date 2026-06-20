Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय गैंगरेप कांड पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बड़ा बयान, कहा- अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा जो पूरा बिहार देखेगा

बेगूसराय गैंगरेप कांड पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बड़ा बयान, कहा- अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा जो पूरा बिहार देखेगा

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने अपने एकदिवसीय बेगूसराय दौरे के दौरान वहां हाल ही में घटी गैंगरेप की घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने अपराधियों और इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे ऐसी सख्त सजा दिलाई जाएगी जिसे पूरा बिहार देखेगा.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 20, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:26 PM IST
बेगूसराय गैंगरेप कांड पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बड़ा बयान, कहा- अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा जो पूरा बिहार देखेगा
Image Credit: राजभूषण निषाद, केन्द्रीय राज्य मंत्री (फाइल फोटो)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा, जो पूरा बिहार देखेगा', बेगूसराय गैंगरेप कांड पर मंत्री
Rajbhushan Nishad2 min ago
2
Begusarai News1 hr ago
3
BPSC releases 70th Combined Competitive Exam final result1 hr ago
4
Anand Mohan1 hr ago
5
Agriculture Minister Vijay Sinha2 hrs ago