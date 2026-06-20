/बेगूसराय गैंगरेप कांड पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बड़ा बयान, कहा- अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा जो पूरा बिहार देखेगा

मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश के सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखी है. इस अवधि में देश ने आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल क्रांति के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं. केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का कार्य किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, और आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है. इसके साथ ही किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और मुद्रा योजना जैसी स्कीमों ने वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है.