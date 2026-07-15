बेगूसराय में अनोखी मिसाल: 5 बेटों के बाद घर आई 'लक्ष्मी', एम्बुलेंस को फूलों से सजाकर और डीजे बजाकर किया बेटी का स्वागत

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जहां आज भी बेटी के जन्म पर समाज के कई हिस्सों में निराशा होती है, वहीं बेगूसराय के एक परिवार ने ऐसी मिसाल कायम की है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है. अपनी बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए, परिवार ने एम्बुलेंस को फूलों से सजाया, डीजे बजाया और नवजात के स्वागत के लिए पूरे गांव को जश्न में शामिल किया. यह अनोखा नजारा अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को एक नई मिसाल देता नजर आ रहा है. बता दें कि बेगूसराय जिले के बछवारा प्रखंड अंतर्गत रुदौली गांव के वार्ड नंबर 11 निवासी राम उदय सहनी के घर में बेटी के जन्म के बाद खुशी का ऐसा माहौल था, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया.
परिवार की सोच और पहल की सराहना
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बछवाड़ा से छुट्टी मिलने के बाद परिवार ने एम्बुलेंस को फूलों से सजाया और डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए पूरे सम्मान के साथ मां और नवजात शिशु को घर ले गए. डीजे की आवाज सुनकर रास्ते में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पहले तो लोगों को लगा कि कोई बारात या कोई बड़ा समारोह हो रहा है, लेकिन जब पता चला कि जश्न बेटी के जन्म का है तो हर कोई परिवार की सोच और पहल की सराहना करने लगा. परिवार के सदस्य रामप्रवेश सहनी ने बताया कि उनके संयुक्त परिवार में पहले से ही पांच बेटे हैं, लेकिन पहली बार बेटी का जन्म हुआ है. इस खुशी को यादगार बनाने के लिए पूरे परिवार ने भव्य स्वागत करने का फैसला किया.
घर की लक्ष्मी बनकर आई है बेटी
नवजात की मां ने अपनी बेटी का नाम रचना रखा है. परिवार का कहना है कि यह बेटी उनके घर की लक्ष्मी बनकर आई है और उसे बेटों की तरह हर अधिकार, हर अवसर और बेहतर शिक्षा दी जाएगी. गांव के लोगों ने भी इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना है कि जिस समाज में आज भी बेटियों के जन्म पर लोग निराश हो जाते हैं, वहां इस परिवार ने बेटी के जन्म को उत्सव बनाकर समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है. बेटी के जन्म पर यह अनोखा जश्न अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. यह सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी खुशी और भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं.