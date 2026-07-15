बेगूसराय में अनोखी मिसाल: 5 बेटों के बाद घर आई 'लक्ष्मी', एम्बुलेंस को फूलों से सजाकर और डीजे बजाकर किया बेटी का स्वागत

घर की लक्ष्मी बनकर आई है बेटी

नवजात की मां ने अपनी बेटी का नाम रचना रखा है. परिवार का कहना है कि यह बेटी उनके घर की लक्ष्मी बनकर आई है और उसे बेटों की तरह हर अधिकार, हर अवसर और बेहतर शिक्षा दी जाएगी. गांव के लोगों ने भी इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना है कि जिस समाज में आज भी बेटियों के जन्म पर लोग निराश हो जाते हैं, वहां इस परिवार ने बेटी के जन्म को उत्सव बनाकर समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है. बेटी के जन्म पर यह अनोखा जश्न अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. यह सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी खुशी और भविष्य की सबसे मजबूत नींव हैं.