वैशाली और बेगूसराय में विवाहिताओं की मौत से मचा हड़कंप; कहीं दहेज के लिए हत्या, तो कहीं घरेलू कलह ने ली जान

Bihar News: वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लिए एक 20 वर्षीय विवाहिता की कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, आरोप है कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी की गई. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है. मामला लालगंज थाना क्षेत्र के पिरापुर गांव का है, जहां खुशबू कुमारी नाम की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर खुशबू को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था.

बाइक से पेट्रोल निकालकर खुशबू पर छिड़का

परिजनों के अनुसार, 19 मार्च को दहेज को लेकर हुए विवाद के दौरान ससुराल वालों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर खुशबू पर छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया. बाद में मामले को छुपाने के लिए उसे हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के नाम पर कहानी गढ़ी गई. मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब इलाज का खर्च बढ़ने लगा तो साजिश के तहत जहर का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद बिना मायके पक्ष को सूचना दिए ससुराल वाले गंडक नदी घाट पर शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे.

सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी. पुलिस के पहुंचते ही आरोपी अधजला शव छोड़कर फरार हो गए. हालांकि पुलिस ने मृतका के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना पर एसडीपीओ गोपाल मंडल और थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जलते शव को बुझाकर एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. एसडीपीओ ने बताया कि विवाहिता को जलाकर मारने की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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बेगूसराय में महिला ने की आत्महत्या

वहीं, बेगूसराय में एक महिला ने कथित रूप से पारिवारिक विवाद से आहत होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के बरैपुरा गांव का है, जहां प्रिंस कुमार झा की पत्नी निशा कुमारी ने घर में ही गले में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना के वक्त घर में छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे, जबकि अन्य सदस्य घर पर नहीं थे. बताया जा रहा है कि निशा कुमारी ने उस समय आत्महत्या की जब उसके दोनों बच्चे सो रहे थे. मृतका अपने पीछे 4 साल का बेटा अंकुश कुमार और 2 साल की बेटी माही कुमारी को छोड़ गई है. इस घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है.

मानसिक रूप से आहत थी महिला

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से आहत थी. आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. सदर-2 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं स्थानीय लोग और परिजन इस घटना को लेकर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे.

हाजीपुर से राजकुमार सिंह और बेगूसराय जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट