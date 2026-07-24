/NEET पेपर लीक पर बवाल: दिल्ली-पटना लाठीचार्ज के खिलाफ बेगूसराय में वकीलों का मार्च, समस्तीपुर-बेतिया में सड़कों पर छात्र

समस्तीपुर में छात्रों का प्रदर्शन

NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और वहां पुलिस की सख्ती और लाठीचार्ज के विरोध में समस्तीपुर में छात्रों ने पटेल मैदान गोलंबर से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और कई घंटों तक प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने से सिस्टम पर उनका भरोसा कम हो रहा है. वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ट्रेनों में मवेशियों की तरह ठुंसकर, भूखे-प्यासे रहकर बेहद मुश्किल सफर तय करते हैं और अंत में पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं. इसी वजह से आज कई जगहों पर छात्र विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं. प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.