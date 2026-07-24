/NEET पेपर लीक पर बवाल: दिल्ली-पटना लाठीचार्ज के खिलाफ बेगूसराय में वकीलों का मार्च, समस्तीपुर-बेतिया में सड़कों पर छात्र

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नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार में जगह-जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. समस्तीपुर, बेतिया और बेगूसराय में से अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं. बेगूसराय के अधिवक्ता आंदोलन में उतर आए हैं. छात्रों पर पटना और दिल्ली में हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की.
बेगूसराय में अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से समाहरणालय के दक्षिणी द्वार तक विरोध मार्च निकाला. बड़ी संख्या में शामिल अधिवक्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने लाखों मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. प्रदर्शनकारियों ने मामले में शामिल माफियाओं, अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
समस्तीपुर में छात्रों का प्रदर्शन
NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और वहां पुलिस की सख्ती और लाठीचार्ज के विरोध में समस्तीपुर में छात्रों ने पटेल मैदान गोलंबर से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और कई घंटों तक प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने से सिस्टम पर उनका भरोसा कम हो रहा है. वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ट्रेनों में मवेशियों की तरह ठुंसकर, भूखे-प्यासे रहकर बेहद मुश्किल सफर तय करते हैं और अंत में पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं. इसी वजह से आज कई जगहों पर छात्र विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं. प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
बेतिया में भी निकाला गया मार्च
बेतिया में AISF ने NEET पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एक मार्च निकाला. शहीद पार्क से शुरू होकर यह मार्च कलेक्ट्रेट तक गया. कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस मार्च को देखते हुए बेतिया पुलिस हाई अलर्ट पर थी और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.