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NEET पेपर लीक पर बवाल: दिल्ली-पटना लाठीचार्ज के खिलाफ बेगूसराय में वकीलों का मार्च, समस्तीपुर-बेतिया में सड़कों पर छात्र

NEET Paper Leak Protest: नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के लगभग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. बेगूसराय में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 24, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:24 PM IST
NEET पेपर लीक पर बवाल: दिल्ली-पटना लाठीचार्ज के खिलाफ बेगूसराय में वकीलों का मार्च, समस्तीपुर-बेतिया में सड़कों पर छात्र
Image Credit: NEET पेपर लीक पर बवाल (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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