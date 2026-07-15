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मुंगेर तटबंध की मरम्मत को स्थानीय नाविकों ने पहुंचाई क्षति, अज्ञात के खिलाफ सनहा दर्ज; विभाग ने कहा- कटाव निरोधक कार्य मानकों के अनुरूप

बेगूसराय के मधुरापुर में 9.5 करोड़ रुपये से हुए कटावरोधी कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए. ग्रामीणों का आरोप था कि जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भर दी गई और साधारण प्लास्टिक बैग और घटिया गुणवत्ता की रस्सी का इस्तेमाल किया गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 15, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:53 PM IST
मुंगेर तटबंध की मरम्मत को स्थानीय नाविकों ने पहुंचाई क्षति, अज्ञात के खिलाफ सनहा दर्ज; विभाग ने कहा- कटाव निरोधक कार्य मानकों के अनुरूप
Image Credit: बेगूसराय कटावरोधी कार्य (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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