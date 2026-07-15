/मुंगेर तटबंध की मरम्मत को स्थानीय नाविकों ने पहुंचाई क्षति, अज्ञात के खिलाफ सनहा दर्ज; विभाग ने कहा- कटाव निरोधक कार्य मानकों के अनुरूप

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बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड स्थित मधुरापुर दक्षिणवारी टोला के समीप गंगा तट पर कराए गए कटाव निरोधक कार्य को लेकर जी बिहार झारखंड पर प्रकाशित खबर के संबंध में जल संसाधन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है. विभाग ने बताया है कि संबंधित स्थल पर कराया गया कटाव निरोधक कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित है. विभाग के अनुसार, यह कार्य मुंगेर तटबंध के किलोमीटर 19.00 पर लैंड स्पर के माध्यम से कराया गया था. जांच में पाया गया कि कार्य के स्लोप वाले हिस्से को स्थानीय नाविकों द्वारा नाव बांधने के कारण क्षति पहुंची थी.
ग्रामीणों ने लगाया था अनियमितता का आरोप
इस संबंध में 14 जुलाई 2026 को तेघड़ा थाना में अज्ञात नाविकों के विरुद्ध सनहा दर्ज कराया गया है. विभाग ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण डाउन स्ट्रीम एंकर के पास लगभग 5.40 मीटर क्षेत्र में आंशिक धंसान देखा गया था. इसे तत्काल खाली सीमेंट बैगों में बालू भरकर गैप को बंद करते हुए दुरुस्त कर दिया गया है. बता दें कि इससे पहले तेघड़ा नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 और 27 स्थित मधुरापुर गांव के ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए थे. ग्रामीण कृष्णनंदन सिंह और जयंती कुमार सहित अन्य लोगों का आरोप था कि जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भर दी गई और साधारण प्लास्टिक बैग और घटिया गुणवत्ता की रस्सी का इस्तेमाल किया गया.
100 मीटर में निर्माण कर खानापूर्ति
ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की थी कि जहां करीब एक किलोमीटर तक कटावरोधी कार्य की जरूरत थी, वहां सिर्फ लगभग 100 मीटर में निर्माण कर खानापूर्ति कर दी गई. इन शिकायतों के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार ने जांच का भरोसा देते हुए जूनियर इंजीनियर कमलेश कुमार को मौके पर भेजा था. उन्होंने स्पष्ट किया था कि संवेदक की एक वर्ष तक कार्य के रखरखाव की भी जिम्मेदारी है. अब जल संसाधन विभाग के इस ताज़ा स्पष्टीकरण और क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत किए जाने के बाद कटाव निरोधक कार्य को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिया गया है.