/मुंगेर तटबंध की मरम्मत को स्थानीय नाविकों ने पहुंचाई क्षति, अज्ञात के खिलाफ सनहा दर्ज; विभाग ने कहा- कटाव निरोधक कार्य मानकों के अनुरूप

ग्रामीणों ने लगाया था अनियमितता का आरोप

इस संबंध में 14 जुलाई 2026 को तेघड़ा थाना में अज्ञात नाविकों के विरुद्ध सनहा दर्ज कराया गया है. विभाग ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण डाउन स्ट्रीम एंकर के पास लगभग 5.40 मीटर क्षेत्र में आंशिक धंसान देखा गया था. इसे तत्काल खाली सीमेंट बैगों में बालू भरकर गैप को बंद करते हुए दुरुस्त कर दिया गया है. बता दें कि इससे पहले तेघड़ा नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 और 27 स्थित मधुरापुर गांव के ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए थे. ग्रामीण कृष्णनंदन सिंह और जयंती कुमार सहित अन्य लोगों का आरोप था कि जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भर दी गई और साधारण प्लास्टिक बैग और घटिया गुणवत्ता की रस्सी का इस्तेमाल किया गया.