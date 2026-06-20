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बेगूसराय में मोहर्रम से ठीक पहले एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने ना सिर्फ प्रशासन की नींद उड़ा चुकी है, बल्कि स्थानीय पुलिसिंग पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं. पूरा मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकठोल गांव का है. यहाँ पर मुस्लिम एवं हिंदू पक्ष के बीच मामूली बात को लेकर अचानक विवाद हो गया. देखते ही देखते यह पूरा विवाद एक भयानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के मिलाकर कुल नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए तेघड़ा पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह के सामुदायिक विवाद से साफ इनकार किया जा रहा है और अधिकारियों ने इसे बच्चों के आपसी विवाद की वजह से हुई मारपीट की बात बताई है.
अगर पूरे मामले को गहराई से देखें तो तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकठोल में उपजा विवाद भले ही बच्चों की आपसी लड़ाई की वजह से हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही साफ नजर आ रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार की रात को ही किसी बात को लेकर दोनों ही पक्ष के दो बच्चों के बीच आपस में लड़ाई की बात सामने आई थी. रात में हुई मारपीट के बाद घायल बच्चों को तेघड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. लेकिन इतना संवेदनशील मामला सामने आने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई और पूरे मामले को बेहद हल्के में ले लिया. पुलिस की इसी ढिलाई का नतीजा यह हुआ कि आज सुबह दोनों ही पक्ष के लोग अचानक उग्र हो गए और दोनों तरफ से हिंसक झड़प शुरू हो गई.
सुबह शुरू हुई इस झड़प को लेकर हिंदू पक्ष के लोगों ने साफ-साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और ईंट-पत्थर के साथ-साथ पारंपरिक हथियार से भी अचानक आक्रमण कर दिया. हालांकि, इस हिंसक झड़प में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं. घटना की भयावहता की सूचना मिलते ही मौके पर बेगूसराय के एसपी मनीष एवं जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने खुद पहुंचकर अपने स्तर से छानबीन की. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए वहां पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है. फिलहाल, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है. लेकिन यहां एक बात साफ निकलकर सामने आ रही है कि अगर तेघड़ा पुलिस के द्वारा रात में ही त्वरित कार्रवाई की जाती, तो शायद मामला सुबह इतना नहीं बढ़ पाता. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लापरवाह पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है.