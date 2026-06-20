सुबह शुरू हुई इस झड़प को लेकर हिंदू पक्ष के लोगों ने साफ-साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और ईंट-पत्थर के साथ-साथ पारंपरिक हथियार से भी अचानक आक्रमण कर दिया. हालांकि, इस हिंसक झड़प में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं. घटना की भयावहता की सूचना मिलते ही मौके पर बेगूसराय के एसपी मनीष एवं जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने खुद पहुंचकर अपने स्तर से छानबीन की. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए वहां पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है. फिलहाल, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद मामला पूरी तरह से नियंत्रण में है. लेकिन यहां एक बात साफ निकलकर सामने आ रही है कि अगर तेघड़ा पुलिस के द्वारा रात में ही त्वरित कार्रवाई की जाती, तो शायद मामला सुबह इतना नहीं बढ़ पाता. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लापरवाह पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है.