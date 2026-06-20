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बेगूसराय में मोहर्रम से पहले हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के 9 लोग घायल, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना अंतर्गत पकठोल गांव में मोहर्रम से ठीक पहले दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की घटना हुई है. बच्चों के बीच शुक्रवार रात को शुरू हुए मामूली विवाद को स्थानीय पुलिस द्वारा हल्के में लेने के कारण शनिवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 20, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:03 PM IST
बेगूसराय में मोहर्रम से पहले हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के 9 लोग घायल, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल
Image Credit: बेगूसराय में मोहर्रम से पहले भारी बवाल

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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