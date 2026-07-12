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बिहार मौसम का साइड इफेक्ट: बेगूसराय में जलजमाव से राहगीर और स्कूली बच्चे बेहाल, पानी में डूबीं सड़कें

Begusarai News: बेगूसराय में दो दिनों की बारिश ने पोल खोल दी है. सड़कें घुटने तक पानी में डूब गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण मानसून के दौरान हर साल ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 12, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:28 AM IST
बिहार मौसम का साइड इफेक्ट: बेगूसराय में जलजमाव से राहगीर और स्कूली बच्चे बेहाल, पानी में डूबीं सड़कें
Image Credit: बेगूसराय में जलजमाव (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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