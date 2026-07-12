/बिहार मौसम का साइड इफेक्ट: बेगूसराय में जलजमाव से राहगीर और स्कूली बच्चे बेहाल, पानी में डूबीं सड़कें

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बेगूसराय में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है. शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है. सड़कों पर घुटने तक पानी जमा होने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण हर बार बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है. दो दिनों की लगातार बारिश के बाद बेगूसराय शहर के कई मोहल्ले और मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं.
वाहन चालकों को काफी परेशानी
कई इलाकों में जलभराव की वजह से पैदल चलने वालों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है. कई जगहों पर सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण मानसून के दौरान हर साल ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है. उनका आरोप है कि नगर निगम और जिला प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है.
शहर का नगर निगम 'नरक निगम'
परेशान निवासियों ने नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शहर का नगर निगम 'नरक निगम' बन गई है. उनका कहना है कि चुनाव के समय तो चुने हुए प्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में लोगों की परेशानियों का हाल जानने वाला कोई नहीं होता. अभी लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. अब सबकी नजरें नगर निगम और जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान कब लागू किया जाएगा.