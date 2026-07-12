/बिहार मौसम का साइड इफेक्ट: बेगूसराय में जलजमाव से राहगीर और स्कूली बच्चे बेहाल, पानी में डूबीं सड़कें

बेगूसराय में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है. शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है. सड़कों पर घुटने तक पानी जमा होने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण हर बार बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है. दो दिनों की लगातार बारिश के बाद बेगूसराय शहर के कई मोहल्ले और मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं.