'ससुर या जेठ से हलाला करो', बेगूसराय की रुकसाना का आरोप, जानें क्या है ये मुस्लिम प्रथा

Begusarai News: बेगूसराय जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं महिला को साथ रहने के लिए उसे ससुर या जेठ से हलाला करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 04:10 PM IST

बेगूसराय की रुकसाना का आरोप- 'ससुर या जेठ से हलाला के लिए बनाया जा रहा है दबाव'
बेगूसराय की रुकसाना का आरोप- 'ससुर या जेठ से हलाला के लिए बनाया जा रहा है दबाव'

What Is Halala: भारत में तीन तलाक देना कानूनी अपराध है. मगर, फिर भी कुछ मामले आ जाते हैं. इसी तरह एक मामला बिहार के बेगूसराय जिले से आया है. फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा-2 कलमबाग की रहने वाली रुकसाना खातून को उसके पति मोहम्मद मकबूल ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तीन तलाक दे दिया. इतना ही नहीं पति की तरफ से अब रुकसाना को हलाला के लिए मजबूर किया जा रहा है. पीड़िता का कहना है कि उसे सुसर या जेठ के साथ हलाला करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. पूरा मामला जानते हैं, लेकिन इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम की ये हलाला प्रथा क्या है?

हलाला क्या है? 
निकाह हलाला, जिसे तहलील विवाह के रूप में भी जाना जाता है. यह एक इस्लामिक प्रथा है जिसमें एक महिला अपने पति की तरफ से ट्रिपल तलाक दिए जाने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से शादी करती है और शादी को पूरा करती है...फिर अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए फिर से तलाक ले लेती है. हलाला का मतलब है किसी चीज को हलाल या अनुमेय बनाना. इस्लामी पैगंबर मुहम्मद की हदीस के अनुसार, शादी का यह रूप हराम है. हलाला मुसलमानों के एक छोटे से अल्पसंख्यक की तरफ से प्रचलित है, मुख्य रूप से उन देशों में जो ट्रिपल तलाक को मान्यता देते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हलाला क्या है? 

चलिए अब बेगूसराय के रुकसाना के मामले को जानते हैं. दरअसल, पीड़िता रुकसाना का कहना है कि 11 मार्च 2022 को उसकी शादी पूरे रीति-रिवाज से हुई थी, जिसमें 51 हजार रुपये मेहर और दो भर सोना दिया गया था. शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज की मांग, मारपीट, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना दिया गया. रुकसाना के अनुसार, शादी के तीन महीने बाद ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया. 

पीड़ित महिला का आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई. पति पर फोन से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, देह व्यापार में धकेलने की धमकी देने और साथ रहने की बात कहने पर ससुर या जेठ से हलाला कराने की शर्त रखने लगे. रुकसाना ने बताया कि 17 मार्च, 2024 को पति ने मैसेज कर दूसरी शादी करने की जानकारी भी दी. जबकि, देवर ने जान से मारने की धमकी दी.

पीड़िता का आरोप है कि वह पिछले 2 वर्षों से थाने के चक्कर लगा रही है. मगर, उसे न्याय नहीं मिला. केस दर्ज होने के बाद पति के दबाव में उस पर ही चोरी का मामला दर्ज कर दिया गया. वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ममता कुमारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

यह भी पढ़ें: व्हाट्सएप पर तलाक और हलाला की खौफनाक शर्त: रुकसाना न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर

