व्हाट्सएप पर तलाक और हलाला की खौफनाक शर्त: बेगूसराय की रुकसाना न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर, पुलिस पर उठे सवाल

Bihar News: बेगूसराय में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तीन तलाक देने का मामला सामने आने के बाद पीड़िता रुकसाना खातून न्याय के लिए भटक रही है. दहेज मांग, आर्थिक शोषण, मारपीट और हलाला की शर्त जैसे गंभीर आरोपों ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:47 AM IST

Bihar News: बिहार के बेगूसराय जिले से तीन तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा-2 कलमबाग की रहने वाली रुकसाना खातून को उसके पति मोहम्मद मकबूल ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 'तीन तलाक' लिखकर तलाक दे दिया. पीड़िता का कहना है कि 11 मार्च 2022 को उसकी शादी पूरे रीति-रिवाज से हुई थी, जिसमें 51 हजार रुपये मेहर और दो भर सोना दिया गया था. शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज की मांग, मारपीट, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब उसे न्याय के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर कर रहा है.

दहेज की मांग और आर्थिक शोषण का आरोप
रुकसाना के अनुसार शादी के तीन महीने बाद ससुराल पक्ष ने पांच लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया. बाद में समाज के हस्तक्षेप से पति उसे दिल्ली ले गया, जहां कारोबार के नाम पर उसकी मां से पांच लाख रुपये लिए गए. इसके लिए गहने गिरवी रखने पड़े और कर्ज लेना पड़ा. इतना ही नहीं, बेटी के नाम की 1.40 लाख रुपये की एफडी भी तुड़वा ली गई. पीड़िता का दावा है कि अब तक उसके परिवार से 16 से 17 लाख रुपये लिए जा चुके हैं.

हलाला की शर्त और दूसरी शादी का आरोप
महिला का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर उसके मायके पर हमला कराया गया, जिसमें वह और उसका भाई घायल हो गए. बेटे के जन्म के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई. पति पर फोन से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, देह व्यापार में धकेलने की धमकी देने और साथ रहने की बात कहने पर ससुर या जेठ से हलाला कराने की शर्त रखने का भी आरोप है. पीड़िता ने बताया कि 17 मार्च 2024 को पति ने मैसेज कर दूसरी शादी करने की जानकारी भी दी, जबकि देवर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई.

पुलिस कार्रवाई पर सवाल, महिला आयोग ने लिया संज्ञान
पीड़िता का कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला. कभी फुलवरिया थाना तो कभी महिला थाना भेज दिया जाता है. केस दर्ज होने के बाद पति के दबाव में उस पर ही चोरी का मामला दर्ज कर दिया गया. पीड़िता के वकील ने गंभीर धाराएं नहीं लगाने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ममता कुमारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और समाज में जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया है. फिलहाल इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी की नजर इस बात पर है कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

