Begusarai Crime: सोनू ने छेड़खानी का किया विरोध तो कर लिया अपहरण, फिर मार दी गोली... मरा समझकर सड़क किनारे फेंका

Begusarai Crime News: बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक का पहले अपहरण किया और फिर उसे तीन गोलियां मारकर मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. यह पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के डंडारी ढ़ाला के समीप की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी से अगवा किया और बलिया–डंडारी पथ स्थित सिमलदही पुल के पास ले जाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली युवक के दाहिने हाथ और जबड़े में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

लड़की से छेड़खानी का विरोध

घायल युवक की पहचान अंबेडकर नगर निवासी रामप्रवेश पासवान के 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है. गोली लगने के बाद भी सोनू कुमार ने साहस का परिचय देते हुए घटनास्थल से गुजर रहे एक ई-रिक्शा चालक को रोका और खुद को इलाज के लिए बलिया पीएचसी पहुंचवाया. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया. पीड़ित के पिता रामप्रवेश पासवान ने बताया कि उनके पुत्र ने फोन कर घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद वे बलिया पीएचसी पहुंचे. उन्होंने बताया कि अंबेडकर नगर में चौहरमल बाबा का मेला लगा हुआ था, जहां बरबीघी के एक युवक द्वारा लड़की से छेड़खानी की जा रही थी. इसका विरोध सोनू कुमार ने किया था, जिसको लेकर पहले उसके साथ मारपीट हुई थी. इसी मामले में बाद में सोनू कुमार को गोली मार दी गई.

जान से मारने की धमकी

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस घटना को लेकर एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसके बाद से ही बदमाश मुकदमा उठाने का दबाव बना रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे. आरोप है कि इसी रंजिश में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. वहीं इस मामले में बलिया थाना अध्यक्ष विकास कुमार राय ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को मिली है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल कर रही है. पीड़ित द्वारा आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार बेगूसराय

