स्पीडी ट्रायल से बढ़ी सजा, पर अपील में फंसी 'फांसी': बिहार में क्यों उम्रकैद में बदल जाता है मृत्युदंड? पढ़ें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

बिहार में फांसी की सजा के आंकड़े न्यायिक सक्रियता और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं की एक जटिल कहानी कहते हैं. यहां 'सजा' और 'अमल' (Execution) के बीच का बड़ा अंतर साफ़ दिखता है. बिहार में निचली अदालतों (Trial Courts) द्वारा फांसी की सजा सुनाने की दर काफी अधिक है, लेकिन ऊपरी अदालतों में जाने के बाद इनमें से अधिकतर उम्रकैद में बदल दी जाती हैं.

त्वरित सुनवाई का असर: बिहार में 2006 से शुरू हुए 'स्पीडी ट्रायल' के बाद फांसी की सजा के मामलों में तेजी आई. 2006 से 2010 के बीच ही लगभग 37 लोगों को मृत्युदंड सुनाया गया था.

हालिया आंकड़े: वर्ष 2024 और 2025 में भी कई जघन्य हत्याओं और बलात्कार के मामलों में विशेष अदालतों ने फांसी की सजा सुनाई है. अभी हाल ही में अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में ही 3 अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया.

कुल अनुमान: आधिकारिक तौर पर आजादी के बाद से अब तक बिहार में 500 से अधिक लोगों को निचली अदालतों द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से अधिकतर वर्तमान में 'डेथ रो' (Death Row) पर हैं या उनकी सजा कम हो गई है.

कितने लोगों को वास्तव में फांसी दी गई?

सजा सुनाने और फांसी पर चढ़ाने के बीच बहुत बड़ा फासला है. भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फांसी पर चढ़ाने के मामले बहुत दुर्लभ हैं.

आजादी के बाद: आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, आजादी के बाद बिहार में फांसी पर चढ़ाए गए लोगों की संख्या बहुत कम (दहाई के आंकड़े के भीतर) है.

अंतिम फांसी: बिहार में अंतिम बार फांसी कब हुई, इसका कोई स्पष्ट और आधुनिक सरकारी डेटा सार्वजनिक नहीं है (जैसे निर्भया केस के दोषियों को दिल्ली में 2020 में दी गई थी). बिहार के जेल रिकॉर्ड्स के अनुसार, पिछले कई दशकों से राज्य में किसी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया है.

सजा कम होने का पैटर्न

बिहार के कई चर्चित मामलों में फांसी की सजा बाद में उम्रकैद में बदल गई:

आनंद मोहन केस: गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदला और वे अब रिहा भी हो चुके हैं.

गांधी मैदान ब्लास्ट (2013): पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में भी दोषियों की फांसी की सजा को 2024 में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया.

मुख्य कारण: फांसी पर अमल क्यों नहीं होता?

लंबी अपील प्रक्रिया: निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और अंत में राष्ट्रपति के पास दया याचिका (Mercy Petition) की लंबी प्रक्रिया होती है.

दुर्लभतम मामला (Rarest of Rare): सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, फांसी तभी दी जा सकती है जब मामला 'अति-जघन्य' हो.

निष्कर्ष: बिहार की अदालतों ने सैंकड़ों अपराधियों को फांसी का आदेश तो दिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से पिछले 30-40 वर्षों में फांसी पर चढ़ने वालों की संख्या नगण्य है.

