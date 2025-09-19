सिर्फ एक फोन कॉल और खत्म हो गई जिंदगी! पति से हुई बहस...फिर पत्नी ने दे दी जान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2928083
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

सिर्फ एक फोन कॉल और खत्म हो गई जिंदगी! पति से हुई बहस...फिर पत्नी ने दे दी जान

Begusarai Crime News: बेगूसराय में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फोन पर बहस हो गई. जिससे नाराज पत्नी ने आत्महत्या कर लिया. घटना तेघरा थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव की है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 19, 2025, 08:14 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में मोबाइल फोन पर पति से बहस के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया
बेगूसराय में मोबाइल फोन पर पति से बहस के बाद पत्नी ने सुसाइड कर लिया

Begusarai/बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर पति-पत्नी के बीच मामले विवाद से नाराज पत्नी ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. महिला की आत्महत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना तेघरा थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव की है. मृत महिला की पहचान गौडा गांव के रहने वाले सौरभ कुमार की पत्नी नेहा कुमारी के रूप में की गई है. 

घर से काम पर निकला था पति, पत्नी ने कर ली सुसाइड
इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पति निजी कंपनी में फाइनेंस के काम करता है. महिला का पति सौरभ कुमार घर से काम करने के लिए निकला था. मोबाइल पर ही दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. मोबाइल पर बात इतना बढ़ गया कि महिला ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. 

​यह भी पढ़ें: बांका का अतुल सुभाष! पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने वीडियो बनाकर की खुदकुशी

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी गई
वहीं, महिला की मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की घटना की सूचना तेघड़ा थाना पुलिस को दी. मौके तेघड़ा थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें:जमशेदपुर में पत्नी के सामने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, दो गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai News

Trending news

Pawan Singh
'राइज एंड फॉल' से पवन सिंह अचानक क्यों हुए बाहर? जानिए आखिर क्या है वजह
Bihar News
पप्पू यादव की बिहार कांग्रेस चुनाव समिति में एंट्री, सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज
Bihar News
'पहले बेटी-रोटी का संबंध करें', मुकेश सहनी के बयान पर मंत्री राजू सिंह का पलटवार
Samastipur News
दिनदहाड़े अपराधियों की दबंगई, रंगदारी नहीं देने पर कर्मचारी को मारी गोली
Darbhanga News
Darbhanga News: विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन पर बवाल, हिन्दू-मुस्लिम के बीच तनाव
Samastipur News
पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं, तस्करी गिरोह का भंडाफोड़
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में बाढ़ का कहर, सैलाब ने मचाई तबाही, कई घर जलमग्न
Jehanabad news
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, शशि रंजन ने छोड़ी पार्टी
Bihar News
पटना की सड़कों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, अडानी ग्रुप से जुड़ा कनेक्शन
Jharkhand news
कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में दिखेगा असर
;